Nueva falla en la refinería El Palito paraliza producción de gasolina y gas doméstico, según dirigente sindical Eudis Girot

10-10-20.-Una nueva falla paralizó la producción de gasolina y gas doméstico en la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo, informó a través de su cuenta en Instagram el dirigente sindical petrolero, Eudis Girot.“El día viernes 9 de octubre se produjo una falla operacional en la refinería El Palito, específicamente en la planta de Fraccionamiento de Craqueo Catalítico (FCC), conocida por muy pocos como reflujo operacional, producto del daño ocurrido en la turbina del spanzor”, aseveró.Aseguró que "Con este nuevo acontecimiento se paraliza, la producción de gas doméstico y el combustible, se tendrán que actuar para normalizar la producción, interviniendo la planta por un aproximado de 20 días de mantenimiento para corregir la falla y comenzar nuevamente de cero".Indicó que, la situación generada es muy peligrosa ya que los procesos se hacen a temperaturas muy altas. “Eso podría generar una catástrofe y daños muy severos a los equipos de producción”, alertó.Dijo que no hay confianza porque no se cuenta con un equipo técnico capaz, eficiente, conocedor del negocio y de las finanzas. Pidió una buena planificación estratégica, generada desde un puesto disciplinado, conocedor del negocio."Esto se trata de gerenciar; se trata de un alto nivel de conocimiento técnico operacional y administrativo. La confiabilidad operacional no puede ser traer un grupo de amigos que nunca fueron formados para eso, solo con la intención de ayudarlos, con resentimiento, persiguiendo y viendo fantasmas por doquier, ya los tiempos de usar arco y flechas pasaron”, manifestó.“Lo más triste es que ya no queda más tiempo: o se repara la refinería y se mantiene o se pierde”, expresó.