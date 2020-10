Brasil. Dilma Rousseff: «la privatización de Petrobras es una traición al pueblo»

4 de octubre de 2020.-

La expresidenta participó en un acto contra el plan del gobierno de vender la empresa estatal en el que también participó Lula y otros líderes de movimientos sociales.

En celebración de los 67 años de Petrobras y en defensa de las empresas estatales y los servicios públicos, este sábado 3 de octubre, y a través de las redes sociales, se realizó el acto «En Defensa de la Soberanía Nacional y Por el Pueblo Brasileño».

Organizado por el Comité de Lucha contra las Privatizaciones, el Frente Popular Brasil, el Frente Gente Sin Miedo, el Foro de Entidades Nacionales de Servidores Públicos Federales (Fonasefe) y la Plataforma Obrera y Campesina por Agua y Energía, el evento contó con la presencia del expresidente Luís Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, de parlamentarios, líderes de movimientos sociales como João Pedro Stedile y Guilherme Boulos, así como representantes de centrales sindicales.

El impacto de la agenda privatizadora del gobierno federal sobre el aumento del desempleo, el precio de los combustibles y alimentos, además del aumento de la degradación del medio ambiente y los derechos sociales, fueron los principales temas tratados por los participantes en el evento.

El hecho tuvo lugar dos días después de la votación del Tribunal Supremo Federal (STF) que reafirmó la liberación del gobierno de la venta de las refinerías de Petrobras sin la aprobación del Congreso.

Uno de los primeros en hablar, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, destacó la importancia de luchar en defensa de Petrobras, la empresa estatal más grande del país, que ha vendido más del 16,2% de sus acciones desde 2018.

"Petrobras es un símbolo de la defensa de la soberanía porque es una empresa que nació de la responsabilidad del pueblo brasileño que tuvo el valor de decir que Brasil tenía petróleo. Y terminó convirtiéndose en una empresa que tiene capacidad tecnológica y conocimiento como ninguna otra empresa en el mundo ", dijo Lula.

La sumisión del actual presidente Jair Bolsonaro al gobierno de Estados Unidos también fue un punto destacado por Lula. "Cuando tienes a un presidente de la República lamiendo las botas del gobierno estadounidense, que es tan troglodita como el nuestro, vemos que el país está en riesgo", dijo el expresidente.

Lula también destacó que la soberanía concierne a la posibilidad de construir un país que cuide a su población. "La soberanía significa defender nuestras fronteras, pero también cuidar nuestros bosques, nuestro agua, cuidar al indio, cuidar al negro. Y el Estado debe responsabilizarse por el bienestar social de 110 millones de brasileños y no permitir que ningún otro país interfiera ", concluyó Lula.

La relación entre el desmantelamiento de empresas estatales y la soberanía alimentaria fue discutida por el representante del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), João Pedro Stedile. Según el líder, la subida de los precios de los alimentos es un ejemplo explícito del impacto que tienen las políticas privatizadoras del gobierno en las condiciones de vida de las personas.

"El aumento de productos alimenticios que estamos viendo hoy no se debe a la falta de producción, y no es porque los agricultores estén ganando más, sino porque no hay control estatal sobre ellos. El gobierno no controla las acciones y con eso las empresas especulan y ponen el precio que quieren. Y el gobierno del capitán genocida lo hace porque está jodiendo el hambre y el precio de la comida, porque representa el interés de los bancos y las corporaciones ", señaló Stedile.

Empresas públicas como la Empresa Nacional de Abastecimiento (Conab) y Caixa Econômica, también amenazadas de privatización, influyen en la capacidad de producción del agricultor. Según Stedile, son empresas que "apoyan a los agricultores, e incluso en la vivienda popular".

La situación actual de una importante empresa nacional, como es Correios, y la lucha de los trabajadores estatales contra su desguace fue un hecho recordado por Atnágoras Lopes, representante de CSP Conlutas.

"Acabamos de vivir la heroica huelga postal de 35 días, en la que se eliminaron más de 50 derechos históricos de esta categoría, todo ello con el fin de responder al destino del gobierno privatista. Por eso es importante recordar que un día para fortalecer la unidad de los trabajadores, para enfrentar e incluso sacar a ese gobierno "; destacó Lopes.

La dirección del Movimiento Negro Unificado, Vania Vieira, enfatizó cómo el desmantelamiento del estado en proceso, defendido principalmente por el ministro de Economía Paulo Guedes, impacta la vida de todos los brasileños, especialmente las mujeres negras y periféricas.

"Como mujer negra que ha luchado toda su vida por los derechos de la mujer, la juventud y la población negra en general, somos las que más hemos perdido con la venta de riquezas y la pérdida de la soberanía del país. Por eso llamamos a todos a ser parte de esta lucha contra la venta de empresas nacionales ", defendió Vieira.

Finalizando el acto, la ex presidenta Dilma Rousseff, denunció las políticas neoliberales del gobierno de Bolsonaro, alertando que sus desastrosas medidas no son solo resultado de la incompetencia, sino que representan un método y una acción sistémica.

"Estas políticas de privatización muestran que, subordinado al liberalismo y al servicio de los intereses de Estados Unidos, este gobierno actúa deliberadamente para desnacionalizar nuestra riqueza. Todo esto es una traición a Brasil ya nuestra gente ", dijo Rousseff.

Al concluir su discurso, destacó la importancia de una constante movilización nacional contra el gobierno, que se enfoca en la defensa de Petrobras. "Los defensores de la privatización hay que enfrentarse y luchar con fuerza allí donde podamos luchar contra ellos, porque ante un gobierno que produce tanta devastación no hay otro camino que luchar para sacarlo del poder. El futuro de Brasil será tanto más desastroso y con más impunidad si Bolsonaro sigue actuando contra Petrobras ", concluyó.

Fuente: Brasil de Fato