ASINSUOPET (petroleros): Reclamos de Pliego Conciliatorio a PDVSA, Min. Trabajo y FUTPV, siguen sin respuesta

La Asociación Sindical de Supervisores y Operadores Petroleros (ASINSUOPET) le recuerda a la clase trabajadora activa y a los jubilados del sector, así como a la empresa PDVSA y a las instituciones obligadas a dar respuesta a las demandas y reclamos de los trabajadores y trabajadoras, el contenido de un Boletín Informativo de la clase trabajadora de PDVSA y PEQUIVEN, Comunicado Nacional, que fue emitido el 27 de Julio de 2020, al cual en su mayor parte se espera la debida o satisfactoria respuesta.

Se trata de información de interés para la base de la clase trabajadora activa y jubilada del sector petrolero, petroquímico y gasífero y para sus organizaciones sociales, "en respaldo, apoyo, solidaridad, alianza y unión nacional para continuar avanzando juntos, cívicamente, de forma organizada, paso a paso, con aplomo, con pie firme, sin pausas, sin atajos y sin política partidista unilateral y excluyente", tal como lo definen en el mencionado Boletín.

La organización lo dio a conocer, en parte como rendición de cuentas de la gestión 2019 y comienzo del 2020, así como de fijación de acciones venideras.

La organización se describe a sí misma como "un conglomerado de trabajadores y jubilados con derechos civiles que actuamos en un solo bloque por la defensa, protección y garantía de nuestros beneficios socio-económicos, reivindicaciones laborales y derechos constitucionales, participando directamente y activamente en una sola voz".

En el Boletín del 27 de julio, se muestran, cronológicamente, los oficios y otros documentos entregados formalmente por el Equipo Multidisciplinario Nacional de Trabajadores y Jubilados de la organización sindical nacional ASINSUOPET y otras organizaciones en alianza, como parte de la gestión institucional realizadas desde el año 2019 y al comienzo del año 2020, "cumpliendo con el debido proceso y con los canales regulares establecidos en nuestras leyes venezolanas, para el empoderamiento de la propia clase trabajadora que es el protagonista de estas acciones".

La organización laboral petrolera señala que la mayor parte de las solicitudes presentadas ante la empresa PDVSA y ante el Ministerio del Trabajo, así como ante la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV) se encuentran en el estatus "sin respuesta oportuna y adecuada hasta la fecha".

Petroleros activos y jubilados vienen en constantes movilización al no hallar respuesta de PDVSA ni de autoridades del Trabajo

Credito: ASINSUOPET

La síntesis de pedimentos y exigencias legales presentadas ante el Ministerio del Trabajo, ante PDVSA y ante la FUTPV, con copia a otras instituciones públicas recoge la solicitud de derogación del conocido Memorándum 2792 (protestado por toda la clase trabajadora nacional), la reivindicación de las Prestaciones Sociales, el requerimiento de espacios para asambleas nacionales de trabajadores de la industria petrolera, el procesamiento del proyecto de nueva convención colectiva, un Pliego Conciliatorio de Peticiones, la solicitud de reunión con el gobierno nacional para abordar desviaciones en materia laboral y operacional y que se escuchen propuestas de las y los trabajadores, solicitud para iniciar el Proceso de Elección de una nueva Junta Directiva de la organización sindical (ASINSUOPET). Se pronuncian en Respaldo al Amparo Constitucional 499-2018 que exige la aplicación del Art 91 CRBV (Salario Mínimo con referencia al costo de la Canasta Básica) que cursa ante el TSJ sin respuesta alguna hace más de dos años.

Seguidamente los detalles:

1) El día 20.06.2019: se hizo entrega en el despacho del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo en la ciudad de Caracas, atención Sr. Eduardo Piñate, el oficio de Solicitud formal de rectificación, evaluación y derogación del Memorándum - Circular Nro. 27-92, de fecha 11/10/2018. Estatus: Sin respuesta oportuna y adecuada hasta la fecha.

2) El día 20.06.2019: se hizo entrega en el despacho del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo en la ciudad de Caracas, atención Sr. Eduardo Piñate, el oficio de Solicitud de Reivindicaciones de las Prestaciones Sociales por Retroactividad de la Nómina No Contractual de PDVSA. Estatus: Sin respuesta oportuna y adecuada hasta la fecha.

3) El día 29.07.2019: se hizo una Convocatoria Nacional, publicada en medio de comunicación de noticias de prensa digital por Aporrea, para realizar Asambleas Extraordinarias de Trabajadores y Trabajadoras activos, jubilados y sobrevivientes afiliados y no afiliados a la organización sindical ASINSUOPET de la nómina menor y mayor de PDVSA y sus Filiales. La misma fue recibida en el despacho de la Presidencia de PDVSA en La Campiña el 05/09/2018. Donde se hace el llamado para iniciar el debate nacional en la entrega de un nuevo proyecto de Convención Colectiva de Trabajo y un Pliego Conciliatorio de Peticiones.

4) El día 05.09.2019: se hizo entrega en el despacho de la Presidencia de PDVSA en la Campiña, atención Sr. Manuel Quevedo, el oficio de Solicitud de reunión para abordar desviaciones en materia laboral y operacional. Estatus: Sin respuesta oportuna y adecuada hasta la fecha.

5) El día 05.09.2019: se hizo entrega en el despacho del Director Ejecutivo de RRHH de PDVSA en la Campiña, atención Sr. Robert Pérez, el oficio de Solicitud de Auditorio para realizar Asamblea con Trabajadores y Trabajadoras según Convocatoria Nacional. Estatus: Sin respuesta oportuna y adecuada hasta la fecha.

6) El día 13.09.2019: se hizo entrega en el despacho del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo en la ciudad de Caracas, atención Sr. Eduardo Piñate, el oficio de Solicitud de respuesta en la rectificación, evaluación y derogación del Memorándum - Circular Nro. 2792, de fecha 11/10/2018. Caso presentado el pasado 20/06/2019. Estatus: Sin respuesta oportuna y adecuada hasta la fecha.

7) El día 13.09.2019: se hizo entrega en el despacho del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo en la ciudad de Caracas, atención Sr. Eduardo Piñate, el oficio de Solicitud de respuesta a Reivindicaciones de las Prestaciones Sociales por Retroactividad de la Nómina No Contractual de PDVSA. Caso presentado el pasado 20/06/2019. Estatus: Sin respuesta oportuna y adecuada hasta la fecha.

8) El día 13.09.2019: en el despacho de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, atención Sra. Delcys Rodríguez, se hizo solicitud de audiencia para abordar desviaciones en materia laboral y operacional que se vienen presentando, de manera recurrente, en algunos procesos medulares de la cadena productiva de PDVSA, para presentar las propuestas que permitan la recuperación, productividad, rentabilidad y sostenibilidad de los diferentes sistemas de producción de hidrocarburos en la industria y exponer los avances en materia laboral con respecto al nuevo proyecto de Convención Colectiva de Trabajo 2019-2021 para la incorporación de la Nómina No Contractual y mejorar los beneficios de los Jubilados de PDVSA. Estatus: Sin respuesta oportuna y adecuada hasta la fecha.

9) El día 25.09.2019: en el despacho de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), atención Sr. Wils Rangel, se hizo entrega del oficio Solicitud de reunión para abordar desviaciones en materia laboral que se vienen presentando, para presentar las propuestas que permitan la recuperación, productividad, rentabilidad y sostenibilidad de los diferentes sistemas de producción de hidrocarburos en la industria y exponer los avances en materia del nuevo proyecto de Convención Colectiva de Trabajo 2019-2021 para la incorporación de la Nómina No Contractual y la mejora de los beneficios de los Jubilados de PDVSA. Estatus: Sin respuesta oportuna y adecuada hasta la fecha.

10) El día 23.10.2019: en el despacho del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, atención Sr. Eduardo Piñate, se hizo entrega formal y apegados a derecho, del nuevo proyecto de Convención Colectiva de Trabajo 2019-2021 de PDVSA, que ampara a todos los trabajadores y trabajadoras activos, sin distinción de nómina alguna, así como los Jubilados y Sobrevivientes de Petróleos de Venezuela, S.A. Este trabajo fue realizado gracias a todos los aportes y propuestas recibidas durante las Asambleas Extraordinarias de Trabajadores, realizadas a nivel nacional, así como también enviadas por correo electrónico. Estatus: Sin respuesta oportuna y adecuada hasta la fecha. Considerando el plazo de espera establecido en el artículo 444 de la LOTTT.

11) El día 14.11.2019: se hizo una Convocatoria Nacional, publicada en medio de comunicación de noticias de prensa digital por Aporrea, con el propósito de realizar una Asamblea Extraordinaria para tratar elecciones de la Junta Directiva de ASINSUOPET.

12) El día 27.11.2019: en el despacho de la Dirección del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales (RNOS) del Ministerio del Poder Popular del Proceso Social de Trabajo en la ciudad de Caracas, atención Sra. Ana Pérez, se hizo la Solicitud de actualización de listado nominal de los trabajadores y las trabajadoras afiliados de la organización sindical ASINSUOPET. Estatus: Solicitud completada exitosamente.

13) El día 29.11.2019: en el despacho de la Dirección del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales (RNOS) del Ministerio del Poder Popular del Proceso Social de Trabajo en la ciudad de Caracas, atención Sra. Ana Pérez, se hizo la solicitud de certificación de documentos de la organización sindical ASINSUOPET. (Nómina afiliada, Boleta de inscripción, Auto de la última Junta Directiva, Estatutos vigente y Acta Constitutiva). Estatus: Solicitud completada exitosamente.

14) El día 04.12.2019: en la Dirección de Asuntos Sindicales, adscrita a la oficina nacional de Gremios y Sindicatos del Consejo Nacional Electoral (C.N.E.) en la ciudad de Caracas, atención Sr. Oscar Albornoz, se hizo entrega del oficio Solicitud para iniciar el Proceso de Elección de una nueva Junta Directiva, para fijar y autorizar la convocatoria a Elecciones de nuestra organización sindical. Estatus: Sin respuesta, quedó pendiente hacer seguimiento debido a la cuarentena nacional por COVID-19 como medida preventiva sanitaria.

14) El día 29.01.2020: se hizo una Convocatoria Nacional, publicada en medio de comunicación de noticias de prensa digital por Aporrea, para realizar Asambleas Extraordinarias de Trabajadores y Trabajadoras de la nómina menor y mayor, jubilados y sobrevivientes de Petróleos de Venezuela, sus Filiales y Empresas Mixtas. Donde se hace el llamado desde los Sindicatos de Trabajadores combativos, aliados y solidarios con sus compañeros de la clase trabajadora del sector petrolero, petroquímico y gasífero para continuar con el debate nacional en la entrega de un Pliego Conciliatorio de Peticiones con los reclamos y situaciones demandadas, recurrentes, sin respuestas oportunas y adecuadas aún y sin resolver desde años anteriores hasta la actualidad, en cuanto a la violación de nuestros derechos, de los trabajadores, como lo establece la LOTTT en los artículos 394 literal "e", 472 y 476.

Frente a la actitud de las autoridades, que dejan pasar meses y años sin dar respuesta, no sabiéndose entonces de qué se ocupan desde sus cargos, el equipo de ASINSUOPET se ha visto en la necesidad de aclarar que "los trabajadores y los Jubilados no somos limosneros, no somos ‘guarimberos’, no somos saboteadores, no somos tumba-Gobierno y no queremos parar la Industria cuando ya está prácticamente parada técnicamente, producto de tanta corrupción, por la mala gestión y administración, que generó un desfalco a la Nación, siendo pública y notoria ante el Ministerio Público…". Y agrega, que "entonces no es justo que nos quieran criminalizar, por algunos factores corruptos que se valen del cargo para engañar y acosar para que no digamos la verdad… No es justo que nos quieran invisibilizar, por algunos factores traidores que se valen de la polarización para manipular a su favor y así minimizar nuestros reclamos y denuncias...". Por lo tanto reiteran: "estamos ejerciendo nuestro derecho legítimo como trabajadores y jubilados, somos ciudadanos venezolanos del sector productivo del país, que generamos la riqueza con nuestro intelecto, habilidad y esfuerzo para el desarrollo y crecimiento de nuestro país, donde merecemos por principio de Ley un trato humano, solidario y digno".

RESPALDO AL AMPARO CONSTITUCIONAL INTRODUCIDO EL 18/07/2018 ANTE EL TSJ (EXPEDIENTE: 499-2018) EN RECLAMO DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DEL DERECHO A UN SALARIO DIGNO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR EL ART. 91 CRBV

En el mismo Boletín Informativo y Comunicado del 27-07-2020, se propone "respaldar el Amparo Constitucional introducido el 18/07/2018 ante el TSJ (Expediente: 499-2018) en reclamo de protección y restitución del derecho a un salario digno en los términos establecidos por el Art. 91 de la Constitución, que tenga como referencia el costo de la Canasta Básica para el salario mínimo nacional, donde nosotros como clase trabajadora apelamos por la acción de amparo autónomo establecido en el artículo 8 de la LOTTT, como derecho de todo trabajador de recurrir ante el juez con competencia laboral y, como el artículo 8 indica, es autónomo porque se interpone sin que medie o dependa de otro juicio o decisión".

ASINSUOPET expuso en su oportunidad una tabla resumen de Reuniones y Asambleas de Trabajadores de importancia realizadas en el año 2019 y al principios de año 2020 a nivel nacional en algunos de los centros de trabajo de PDVSA y adyacencias.

Anexó, igualmente, una tabla resumen de Notas de prensa y Publicaciones realizadas a nivel nacional en el año 2019 y al principio del año 2020, por el Equipo Multidisciplinario Nacional de Trabajadores y Jubilados de PDVSA afiliados al Sindicato ASINSUOPET.

Juan Carlos García, de ASINSUOPET

Credito: ASINSUOPET

La agrupación sindical reitera su llamado a toda la clase trabajadora y jubilados del sector petrolero, petroquímico y gasífero organizados socialmente a "sumarse sin tildes políticos partidistas, para multiplicarnos a nivel nacional y juntos encauzar cívicamente las acciones legales", trazadas desde el año pasado en convocatorias nacionales publicadas por notas de prensa, y que el reporte de éstas complemente la información suministrada y aporte los soportes y evidencias de los hechos, con el propósito de sustanciar y entregar formalmente un Pliego Conciliatorio de Peticiones, respaldado por la recolección de firmas para ser consignadas en el Ministerio del Poder Popular del Proceso Social de Trabajo en la ciudad de Caracas dejando una copia fiel en otros órganos del Poder Público a los cuales piden respaldo, seguimiento y vigilancia "que nos aseguren y garanticen la transparencia y el debido proceso en conformidad con lo establecido en nuestra Constitución que tiene rango, valor y fuerza de Ley para su cumplimiento por todos los Venezolanos por igual".

Finalizando el Comunicado declaran: "Nosotros, los trabajadores y jubilados somos libres, irreverentes y no nos subordinamos a ningún Gobierno Nacional de turno. Es importante tener presente que; el Proceso Social de Trabajo tiene como objetivo esencial superar las formas de explotación indiscriminada y la producción de bienes y servicios de calidad que aseguren nuestra independencia económica y satisfaga las necesidades humanas mediante la justa distribución de la riqueza y generen las condiciones materiales, sociales y espirituales que permitan a la familia ser el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas y lograr una sociedad justa, responsable, libre, consciente y amante de la paz, basada en la valoración ética del trabajo, en los principios humanistas, en las condiciones morales y éticas bolivarianas".

ASINSUOPET dará a conocer un próximo Boletín con actualización de actividades realizadas y estatus de tramitación de oficios consignados, así como de las jornadas de movilización de trabajadores y trabajadoras, activos y jubilados, que se han venido realizando de manera sostenida en los últimos dos meses en torno a los anteriores y otros nuevos reclamos.

La vocería de la instancia sindical declara que "es lamentable que algunos factores de las autoridades se presten para el acoso de la clase trabajadora, y por eso hay que dejar claro que nuestra acción es cívica y pacífica, apegada a Derecho.... No somos tarifados, no generalicen y quieran meternos a todos en el mismo saco para manipular y engañar a la opinión pública nacional e internacional".