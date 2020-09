Caracas no escapa a la escasez de gasolina

17.09.20 - Las estaciones de servicio en Venezuela, enmarcaron su funcionamiento en base al ajuste realizado por el Ejecutivo Nacional, a partir del mes de mayo, donde por Decreto Presidencial se estableció un nuevo precio en la gasolina, ahora fijado en 5 mil bolívares por litro y cada carro se le permite llenar hasta 120 litros al mes; en el caso de las motos son 60 litros.



La medida va dirigida a 150 Estaciones a nivel nacional que gozan de la política de subsidio implantada, mientras que el resto de las gasolineras se rige por un reajuste (no subsidiado) que establece el costo de 0.5 centavos de dólar por litro, siendo la primera vez que la nación usa de forma oficial el dólar como moneda de cambio sobre un rubro nacional.



En un recorrido por distintas distribuidoras en la ciudad capital, abordamos la que se ubica al comienzo de la avenida Baralt; se trata de la Estación de Servicio (E/S) Avilado, la cual la fue abastecida con un (1) camión de combustible el día sábado ya que antes de este día se encontraba 9 días sin gasolina. Nuevamente fue surtido el día lunes a tempranas horas de la mañana.



Al abordar a los usuarios que se encontraban en la cola para recopilar opiniones, fuimos respetuosamente rechazados; sin embargo, no fue impedimento para que un ciudadano que se encontraba justo en el momento de la recarga de combustible de su vehículo, nos ofreciera sus impresiones, se trata del señor José Rodríguez.



“Estoy aquí desde el sábado a las 5 de la tarde y esto que estamos pasando no me parece justo como venezolano, esto más bien parece una burla(…) un país que es productor de petróleo no se justifica que tenga que hacer todo esto; estoy llenando 60 litro a 5 mil como está establecido”, dijo Rodríguez.



El funcionamiento de la recarga de gasolina la encabezan 4 operadores de isla permanentes y un relevo, quienes son los responsables de la operatividad dentro de la Estación.



Por otra parte, el ingreso y orden de vehículos que esperan por combustible en las afueras de la Estación de Servicio (E/S), son administradas por un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), equipo político, Policía Nacional Bolivariana (PNB), CUPA, y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



En tal sentido, nos acercamos a Ana Laguna, para que nos diera un balance del más reciente funcionamiento de la jornada:



“Aquí se atendieron en la jornada pasada 495 vehículos y 150 motos y hoy desde las 8 de la mañana que comenzamos hasta ahorita –once de la mañana- llevamos 150 carros”, informó Laguna.



Destacó que la distribución se hace de acuerdo al número de placa de los vehículos; “comenzamos surtiendo a las 70 personas que quedaron en espera desde el sábado, luego atenderemos a las 100 motos y luego comenzaremos con el plan pico y placa”, acotó.



Explicó que “se está priorizando exclusivamente al sector Salud”, además hizo un llamado a la alcaldesa Erika Farías, a fin de lograr una metodología de distribución, “es necesario abrir una mesa de diálogo con la gente de esta Estación de Servicios para hacer una distribución más equitativa hacia las personas”, finalizó Laguna.



