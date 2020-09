Jubilados de PDVSA movilizados, una vez más, exigen el pago del Fondo de Pensiones

Al grito de "Yo no me quedo en casa a la calle me voy a reclamar lo que es mío, y por eso estoy donde estoy" los jubilados de Petróleos de Venezuela exigieron el pago del Fondo de Pensiones con una protesta en el estado Anzoátegui.

Manifestaron que el Expresidente de PDVSA Rafaél Ramírez, reconoció en una entrevista que a los jubilados PDVSA se les robó el fondo de pensiones, mientras que los jubilados lo responsabilizaron de esa acción contra la clase trabajadora.

Hicieron un nuevo llamado al Presidente Nicolás Maduro para que se reúna con el Ingeniero Asdrúbal Chávez, actual presidente de PDVSA, y dé la orden de pagar los beneficios a los jubilados.

Denunciaron que les deben tres cajas de comida y que no tienen seguro de salud para que puedan ser atendidos ellos y sus familiares, razón por la que los jubilados mueren cada día.