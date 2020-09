(VIDEO) Zulia: Habitantes de Maracaibo protestaron la noche de este lunes por los continuos cortes electricos

15-09-20.-Habitantes de varias zonas de Maracaibo protestaron con cacerolas y tranca de calles la noche de este lunes contra los cortes eléctricos, la falta de agua, carestía en los alimentos, la falta de gasolina.Los racionamientos se han incrementado doblando cada tanda por más de 12 horas, ya los más afectados no son los niños y los enfermos, son todos aquellas personas que deben soportar que cada día no cuenten con el servicio, en la primera ciudad que dio paso a este invento de la modernidad.Palaima, Haticos, Curva de Molina, Postes Negros, Pomona, Sabaneta, La Limpia, San Francisco, son algunos de los sectores que salieron a la calle a ejercer su derecho a la protesta de manera espontánea y a reclamar por un mejor servicio este lunes 14 de septiembre, es que la rabia y la indignación no se quitan en la oscuridad, al contrario se incrementan.A través de las redes circulan videos e imágenes de lo ocurrido en horas nocturnas este lunes, los ciudadanos cansados de tanta ignominia, cerraron los principales accesos viales y encendieron desechos de basura, para dar claridad a sus reclamos en medio de la oscurana.