Se retoma el uso del gas natural vehicular en el país

El gas se recarga sin problemas en las estaciones y sin costo alguno.

15.09.20 - Actualmente Venezuela atraviesa una crisis petrolera producto de las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, que entre otras cosas, ha generado dificultades con el suministro de gasolina en el país durante la pandemia generada por el covid-19. Ante la ausencia del combustible, las miradas apuntan al gas natural vehicular como método para abastecerse y seguir circulando.



En el país, se implementó hace más de 15 años el sistema de gas natural vehicular (GNV), regido por la Norma Covenin y que establece los requisitos que debe cumplir una estación para instalar el servicio en los carros.



El GNV es un sistema alterno al combustible compuesto principalmente por metano combinado con nitrógeno, dióxido de carbono y etano. En 2006 Pdvsa promocionó como una opción económicamente atractiva y más amigable con el ambiente, pues produce menos contaminación.



De acuerdo con la resolución 064 publicada en la Gaceta Oficial número 39.181, del 19 de mayo de 2009, todos los organismos y entes del Ejecutivo nacional deben contar con al menos 50% de la flota de vehículos automotores con el sistema de gas natural.



Enmarcados en las políticas públicas energéticas del Estado, y en busca de cambiar la cultura de consumo de combustibles líquidos como gasolina y diésel, para dirigir la preferencia hacia el gas natural, en Venezuela, a inicios del nuevo milenio, comenzaron a llegar una gama de vehículos con sistema para gas integrado.



Entre las marcas adaptadas a los nuevos estándares, se encontraban Toyota de Venezuela, una de las empresas que en el modelo de carro Corolla realizó modificaciones tecnológicas y ciertos cambios necesarios para incluir el sistema de GNV. Otras marcas se anexaron a la modalidad como la Chevrolet con sus modelos Aveo y Optra.



Vehículos de autoridades policiales y los nuevos modelos de taxis de la marca Chery tienen integrado todo el sistema para utilizar el gas natural.



Sin embargo, este incentivo pasó desapercibido y la gasolina hasta hoy sigue siendo la primera opción de la gran mayoría, algunos la prefieren más que por su valor económico, por su efectividad en el rendimiento y autonomía del carro.



“Usar gas natural es una de las mejores opciones en este momento, el único detalle es que la autonomía del vehículo es menor y pierde un poco de fuerza, creo que eso depende del modelo y tipo de motor, pero andas igualito. Lo bueno de quien tiene el sistema agregado, es que no tiene que pagar en un taller por la instalación”, comentó Gregorio Puerta, dueño de un Chevrolet a gas natural.



En el país, varios talleres mecánicos están especializados en la incorporación de equipos técnicos para el GNV; en Caracas, por ejemplo, está una estación ubicada en Chuao, al lado de la Unefa, donde por 45 dólares reactivan este sistema, y hacen la limpieza de tuberías y la instalación de la bombona, en este caso, no se requieren permisos, pues se trata de una reactivación.



Puntos de recarga



Actualmente, en la capital están activos los puntos de recarga en la bomba de El Cercado, en la avenida Sucre, así como en el 23 de Enero y en Chuao frente al Ccct, donde a diario se ven largas colas de vehículos para ser surtidos con el gas, sin costo alguno.



En estados como Anzoátegui, Nueva Esparta y Falcón se ha reportado la reactivación de este servicio que ha sido de alivio para muchos, ya que requieren movilizarse en medio de la pandemia del covid-19.



Juan Osorio, hace diez años, hizo la homologación del vehículo, y comentó a Últimas Noticias que aunque ahora no utiliza gas vehicular, es una buena opción, pues tiene un alto rendimiento y puede recorrer hasta unos 180 kilómetros, solo con gas.



“El consumo realmente depende del modelo de carro, de la forma de manejar, las vías en donde se circula, pero a mí me funcionó, solo que uno se adaptó siempre a la gasolina, ahora debo hacer mantenimiento de las tuberías para reactivar ese sistema porque va a tocar manejar con gas”, aseveró Osorio.



Expertos en automotriz señalan que algunos carros pequeños poseen una bombona de gas que rinde unos 100 kilómetros y los grandes otra que rinde para 140 kilómetros.



Normativa



En Venezuela, para homologar un vehículo al sistema de gas natural, el primer paso a realizar es la solicitud del permiso al Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo y una vez obtenido, enviarlo al Instituto Nacional de Transporte Terrestre, donde se hacen los cambios para que quede como un sistema dual de combustible.



En la Gaceta Oficial número 5.873 se disponen las normas y requisitos que deben cumplir las estaciones o talleres especializados, donde se hace la instalación y mantenimiento del gas natural vehicular. Por ejemplo, son necesarios un medidor de vacío del motor y un medidor de compresión del motor, un equipo para medir las emisiones de gas, manómetros, lámpara de mano a prueba de explosión y otros elementos que deben estar presentes para cumplir con la norma y una buena instalación.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 659 veces.

La fuente original de este documento es:

Últimas Noticias (https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mas-vida/se-retoma-el-uso-del-gas-natural-vehicular-en-el-pais/)