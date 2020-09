Plataforma Patria informó sobre la nueva recarga de gasolina para el mes de septiembre

02.09.20 - El 1ro de septiembre de 2020 se efectuó la recarga de la asignación de la gasolina subsidiada a todos los que realizaron consumos en el mes de agosto de 2020 y tienen sus vehículos registrados en la Plataforma Patria. De esta manera toda persona con un vehículo o moto registrada disponen, respectivamente, de 120 o 60 litros como mínimo para su consumo en el presente mes. Informó el Blog Patria.



Para conocer la disponibilidad de gasolina subsidiada debe enviar un mensaje de texto con la palabra GASOLINA al 3777 o instalar la aplicación vePDV.



Mensajes de Texto



Todas las personas que reciben recarga de combustible son notificadas con un mensaje de texto a través del 3777 indicando el CRÉDITO de la gasolina.



El sistema BiopagoPDV autoriza consumos utilizando la huella dactilar o un código enviado al teléfono personal certificado. En estos casos envía un mensaje de DÉBITO.



Es importante distinguir que los mensajes de DÉBITO se corresponden a un consumo de gasolina y los de CRÉDITO a una recarga o asignación, o transferencia familiar.

Recarga Condicionada



Las personas que registraron consumo en el mes de agosto de 2020 con vehículos registrados en la Plataforma Patria, pero que no cuentan con las tres verificaciones reciben una recarga condicionada cuyo monto es igual a la cantidad de litros consumidos. De esta manera se le restituyen los 120 o 60 litros y queda condicionada la recarga completa a la verificación de la propiedad del vehículo a partir del mes siguiente.



Si una persona tiene registrado un vehículo, que está debidamente verificado para otra persona, no recibirá recarga de ningún tipo. La plataforma brinda opciones para realizar el trámite temporal de verificación. Tampoco reciben recargas de gasolina las personas que registraron vehículos que no están operativos o que utilizan otro tipo de combustible según lo declarado o registrado en el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT).