Ministro de petróleo iraní confirma que EEUU confiscó la gasolina ya vendida a Venezuela

18.08.20 - El ministro del Petróleo iraní, Biyán Zangané, confirmó que el cargamento de combustible confiscado por EEUU la semana pasada no pertenecía a Irán sino a Venezuela.



El 14 de agosto, el Departamento de Justicia de EEUU anunció la confiscación de 1.118 millones de barriles de combustible a bordo de cuatro petroleros de bandera extranjera (Bella, Bering, Pandi y Luna) que, según el organismo, la Guardia Revolucionaria de Irán habría enviado a Venezuela.



"Ni los buques, ni su cargamento son propiedad iraní, era la gasolina que Irán había vendido a Venezuela. Los bienes incautados por EEUU son venezolanos, no iraníes", afirmó Zangané, citado por el canal IRIB.



También el embajador iraní en Caracas, Hojat Soltani, dijo la semana pasada que ni los barcos ni el dueño ni su bandera no tienen nada que ver con Irán.



El pasado 1 de junio se comenzó a comercializar en Venezuela gasolina iraní, luego de que llegaron al país tres buques cargados con combustible y repuestos para poner en marcha las refinerías de la nación caribeña.