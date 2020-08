Refinería El Palito: Incidente por fuga de gas no detuvo producción de gasolina

15.08.20 - Este viernes se registró una fuga de gases y productos derivados del petróleo en el catalizador de la planta de fraccionamiento de craqueo catalítico, de la refinería El Palito, situada en Carabobo.



Según la información obtenida no hubo lesionados durante el siniestro laboral desarrollado en la planta, esencial en el proceso de producción de combustible.



La fuga en la unidad de la tercera más importante refinería del país, que tiene una capacidad de producir hasta 146.000 barriles por día (bpd), se controló rápidamente y Pdvsa no detuvo las operaciones de la planta, dijeron el sábado 15-A las personas que hablaron bajo condición de anonimato. Reseñó la agencia Reuters.



La refinería está produciendo unos 35.000 bpd de gasolina, agregó una de las personas familiarizadas.



Sin embargo, el incidente generó preocupaciones sobre la seguridad de los trabajadores en las refinerías de Venezuela, cuando es mayor la presión sobre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para aumentar la producción y aliviar la falta de combustible.



“La planta no estalló por la rápida intervención de los operadores”, dijo el líder sindical Eudis Girot. “Fueron momentos de angustia”, agregó.



Pdvsa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



Las refinerías venezolanas con capacidad de procesar 1,3 millones de bpd, están en gran parte inoperativas tras años de desinversión y mala gestión.



Las sanciones de Estados Unidos a Pdvsa, planeadas para presionar la salida de Maduro del gobierno, han complicado la capacidad de Venezuela para importar combustible, incluida la compra de repuestos para sus instalaciones petroleras.

