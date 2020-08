Precio del crudo cae por debajo de $45 por dudas sobre demanda

Credito: Web

7 de agosto de 2020.- El precio del crudo disminuía este viernes hasta situarse por debajo de los 45 dólares el barril, debido a la preocupación por posible repercusión que pudiera tener en la demanda, el rebrote de nuevos casos de coronavirus, aunque irak se comprometió en realizar en agosto un mayor recorte de su producción.



En este sentido, el resurgimiento de nuevos contagios del COVID-19 sigue siendo un factor determinante en el comportamiento del mercado y la demanda. Los cómputos reflejan un incremento progresivo de los casos en varios estados de Estados Unidos; mientras que en la India se evidenció un salto récord de infectados.



A as 11:11 GMT, el referencial internacional Brent perdía 41 centavos; es decir un 0,91%, hasta llegar a los 44,96 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajaba 42 centavos; equivalente al 1%, hasta cotizarse en 41,54 dólares el barril.



Entre tanto, los inversores han centrado su atención al nuevo paquete de estímulos que podrían surgir como resultado de las negociaciones en Estados Unidos, a pesar que no se han logrado avances importantes entre los líderes democrátas y los asesores del presidente Donald Trump.



El representante y analista de PVM, Stephen Brennock dijo que "las esperanzas para otra ronda de estímulo fiscal siguen altas".



Seguidamente, aseveró que " si no se extiende la ayuda, sería un impacto tremendo para la recuperación de la economía estadounidense y el frágil panorama de la demanda petrolera".



Cabe destacar que el Brent y el WTI se encaminan a cerrar la semana con un avance cercano al 3%. Incluso, existe una recuperación en los precios del crudo desde los mínimos tocados en abril -cuando el Brent cayó por debajo de los 16 dólares, su cota más reducida en 21 años- gracias en parte al acuerdo de reducción récord de producción sellado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados.



Finalmente, se resalta como punto importante el hecho de que la debilidad del dólar ayudó a respaldar los precios, al hacer al crudo más atractivo a los compradores con el empleo de otras monedas.



Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)