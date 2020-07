"Los inventarios están 'full', no puedes poner a operar unos taladros petroleros así"

Carlos Mendoza Potellá Credito: CiudadCCS

03.07.20 - Las plataformas petroleras de Venezuela están completamente paralizadas, según datos de la firma energética estadounidense Baker Hughes, nuevo reflejo del colapso de la industria de crudo venezolana entre crecientes dificultades para colocar sus menguadas exportaciones generadas por las ilegales sanciones del gobierno de los Estados Unidos.



El número de plataformas de crudo activas (Taladros) en el país con las mayores reservas petroleras cayó a cero en junio, de acuerdo con el conteo mensual de Baker Hughes, frente a 22 que estaban operativas un año atrás. La cifra superaba el centenar en 1998. Reseño la agencia de noticias AFP.



Altamente dependiente del petróleo, Venezuela "está en el peor de los mundos. Tienes un deterioro importante en los campos (...) y a todos los problemas que llevaron a una caída de producción tenemos que agregarle que ahora no tienes a quién venderle y no tienes dónde guardar el crudo", comenta a la AFP el especialista petrolero y profesor universitario Luis Oliveros.



"Ya no hay capacidad para seguir almacenando", subraya.



Carlos Mendoza Potellá, asesor del Banco Central de Venezuela (BCV) en materia petrolera, coincide. "Los inventarios están 'full', no puedes poner a operar unos taladros así. (...). Si no tienes donde meter la producción, porque no te dejan sacar los barcos, llegas a cero", explica a la AFP.



La producción de Venezuela está en mínimos históricos en décadas, lo que expertos atribuyen a decisiones erráticas, desinversión y corrupción; un ponzoñoso cóctel que terminaron de envenenar las sanciones estadounidenses para intentar desplazar del poder al Gobierno de Nicolás Maduro.