EEUU levanta sanciones a 4 entidades vinculadas a Venezuela

02.07.20 - El Gobierno de EEUU levantó sanciones relacionadas a Venezuela a cuatro entidades y cuatro buques previamente designados por haber violado las medidas contra el país sudamericano, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado.



"La Oficina de Control de Activos Extranjeros [del Departamento del Tesoro] está revocando y archivando (…) la licencia general 37", que autoriza la finalización de las transacciones que involucran a Delos Voyager Shipping Ltd., Romina Maritime Co Inc", así como las de algunos buques, consigna el texto.



Las dos entidades, Delos Voyager Shipping Ltd. y Romina Maritime Co., cargaron o almacenaron el petróleo crudo de Venezuela desde fines de noviembre de 2019 hasta mayo de 2020, así como dos petroleros propiedad de estas entidades.



La primera entidad es propietaria del petrolero de bandera panameña Delos Voyager, según el Departamento del Tesoro. La segunda entidad es propietaria del petrolero de bandera liberiana Euroforce.



El Gobierno venezolano ha dicho en repetidas ocasiones que rechaza las sanciones unilaterales de Estados Unidos como ilegítimas.



En febrero, Venezuela presentó una queja ante la Corte Penal Internacional en La Haya sobre las sanciones de Estados Unidos.





