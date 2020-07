Un tribunal de EEUU quiere subastar gasolina supuestamente destinada a Venezuela

Referencial Credito: Web

01-07-20.-Un tribunal federal en Houston espera subastar el miércoles 100.000 barriles de gasolina que una empresa naviera sospecha que un magnate venezolano cercano al gobierno de Venezuela planeó enviar al país sudamericano.



La compañía, Brujo Finance Company, que tiene su sede en las Islas Marshall, temía que el acuerdo pudiera exponerla a sanciones estadounidenses. El caso muestra cómo algunas compañías marítimas prefieren enfrentar a clientes en la corte que el riesgo de que sus buques sean sancionados.



En una demanda presentada en mayo ante el Tribunal de Distrito Sur de Texas en Estados Unidos, Brujo dijo que su buque, Alkimos, cargó gasolina en Panamá en marzo y el fletador, Sea Energy Company, dijo que era un viaje a Aruba oCurazao.



Brujo dijo que Sea Energy informó que Alkimos debía descargar a través del mecanismo de transferencia barco a barco en Aruba a Beauty One, un petrolero que atracaba con frecuencia en Venezuela. Brujo agregó que pidió garantías a Sea Energy de que la gasolina no iría al país sudamericano, pero no recibió una respuesta satisfactoria.



Brujo invocó la cláusula de sanciones de su contrato y llevó a Sea Energy a un arbitraje, allanando el camino para la subasta. Brujo busca resarcir los daños y perjuicios por los honorarios en que incurrieron con Alkimos mientras esperaban.



Sea Energy y ES Euroshipping -el dueño de la carga- acusó a Brujo de “robo” y dijo que la operación no presentaba riesgos porque el buque Beauty One no fue sancionado.



“Ninguna ley aplicable (...) impone un embargo completo contra Venezuela”, escribieron las compañías.



ES Euroshipping es propiedad de Wilmer Ruperti, un magnate venezolano que coordinó un envío de gasolina a Venezuela en abril. Washington está investigando a Ruperti por posibles violaciones de las sanciones.



En mayo los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos y la Guardia Costera dijeron que las transferencias de carga de un barco a otro como los que se le pedía al Alkimos que hiciese son usados a menudo para evadir las sanciones. El informe se enfoca en Irán, Corea del Norte y Siria --no en Venezuela--, pero exhorta a todos los transportistas a asegurarse de que no violan las sanciones.



Hasta ahora el gobierno de Donald Trump ha sancionado a más de 50 barcos por supuestamente violar las sanciones. Este mes agregó cinco capitanes iraníes a la lista de individuos a los que no se les permitirá hacer negocios con Estados Unidos luego de que Maduro apelase a Irán para recibir gasolina, que cada vez la cuesta más conseguir.



Estados Unidos impuso más sanciones a la estatal venezolana Petróleos de Venezuela en enero de 2019 en un esfuerzo por propiciar la salida de Nicolás Maduro, además ha impuesto medidas a navieras que transporten crudo venezolano y ha advertido de sanciones contra otras empresas que hacen negocios con Venezuela.



*Con información de Reuters y AP