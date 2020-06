(VIDEO) Venezuela tiene garantizado abastecimiento de gasolina e insumos con respaldo de naciones OPEP+

07.06.20 - La República Bolivariana de Venezuela recibió el apoyo de toda la OPEP Plus, para resolver el tema del abastecimiento de la gasolina en el país.Así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante un balance general de los sectores de la economía durante la flexibilización de la cuarentena, bajo el método 7+7.“Hemos recibido el apoyo de toda la OPEP Plus para resolver completamente el tema del abastecimiento de la gasolina, tenemos ofertas de todos los países de la OPEP, para la gasolina que Venezuela necesita (…) todos los insumos para que Venezuela produzca su gasolina, hemos recibido ese espaldarazo de todos los países de la OPEP Plus”, subrayó el jefe de Estado venezolano.Este sábado 6 de junio se celebró una conferencia de ministros “histórica”, en la que estuvieron todos los países de la OPEP Plus, y se “ratificó el acuerdo de recorte de 9 millones 700 mil barriles diarios por parte de la OPEP Plus”, lo cual fue “saludado por todos los países del G-20”.Luego de este espaldarazo, el Jefe de Estado venezolano señaló que el país va a seguir en el plan de actualización de la distribución y la venta de la gasolina, en su segunda semana, al tiempo que recalcó, desde el punto de vista cronológico, qué es la OPEP Plus y cómo se llegó a dar este importante paso.Cronología OPEP PlusAl calificar el encuentro ministerial de esta instancia conformada por 23 naciones de histórico, explicó que este bloque económico se erige como “el foro de trabajo entre los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que estamos cumpliendo 60 años de vida, de existencia y lucha, con los países productores y exportadores de petróleo No OPEP, encabezados por Rusia que es el gran productor mundial”.Recordó que esa “OPEP Plus nos costó dos años de esfuerzo para instalarla, construirla, desde enero 2015”, cuando “me fui a recorrer Arabia Saudita, Rusia, Argelia, Qatar, China, a llevar una idea: La nueva alianza petrolera para gobernar el mercado mundial, estabilizarlo y que eso tuviera sus beneficios para la economía, las finanzas, la estabilidad del comercio mundial”.El año 2015 fue el escenario para el debate en este sentido – comentó – periodo en el que los precios del petróleo se caracterizaron por ser bajos.En 2016, los precios estuvieron en el piso, y fue en diciembre de 2016 en que se firmó el primer acuerdo OPEP Plus, lo cual “dignificó la estabilidad petrolera, precios moderadamente justos, durante los años 2017 y 2019, cuando se colocó en 50 (dólares). Y en el año 2020, producto de la pandemia y el colapso mundial el precio del petróleo se fue en algunos días a menos”.Particularmente en Venezuela “en algunos días se fue a menos diez (…) y hemos aguantado aquí. Históricamente hemos aguantado, sin ingresos de ningún tipo en dólares, para que ustedes vean las fortalezas que tiene la sociedad y la economía venezolana”, refirió el Mandatario.Sostuvo que en ese momento se evidenció la “capacidad que tenemos de resistencia frente a cualquier circunstancia. Fuimos renovando propuestas, con cartas, conversaciones telefónicas con reyes, presidentes, coordinación y hace un mes se logró un acuerdo de esta nueva etapa”.Estabilidad energéticaRatificó el Dignatario venezolano: “Vamos a la estabilidad, es el liderazgo de la Venezuela de verdad, del Gobierno Bolivariano, querido y respetado por los gobiernos del mundo. El liderazgo de verdad para defender los intereses de nuestro país”.El presidente Maduro felicitó la labor del ministro del Poder Popular para el Petróleo, presidente de la Comisión Alí Rodríguez Araque, y vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami, quien “tuvo una intervención estelar”, en el día de ayer.En esa línea El Aissami se refirió al primer punto de la resolución del 6 de junio en donde se reafirma el marco de la declaración de cooperación firmada el 10 de diciembre de 2016.Enfatizó que al “calor de la historia que estamos escribiendo los pueblos deberán reconocer que es Venezuela, usted, líder y promotor del acuerdo del 2016 que hoy se retoma con la fuerza necesaria, la unión necesaria de los países OPEP Y No OPEP, para lograr la estabilidad energética, y con esta una estabilidad de los precios”.Más allá de todo eso – describió el Ministro- la declaración de cooperación nos va a permitir cabalgar y superar la crisis provocada por la pandemia y la estabilidad del sistema económico y financiero del mundo.“Es un mecanismo virtuoso. La OPEP Plus ha demostrado que puede ser el foro económico que puede garantizar la estabilidad futura, luego de esta situación que ha vivido la humanidad. Fue una jornada oportuna y necesaria. Teníamos que tomar decisiones y actuar”, acotó.Tareck El Aissami sostuvo que Venezuela brilla en este espacio de cooperación multilateral en el campo energético. “Hemos ratificado el ajuste productivo de los 23 países que conforman este foro, porque de la recuperación y el impacto que tendrá esta resolución, dependerá la recuperación económica del sistema financiero mundial”.