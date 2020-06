Tanquero petrolero de Chevron queda enredado en sanciones de EEUU a Venezuela

Credito: Archivo

06-06-20.-Un cargamento petrolero de Chevron Corp quedó enredado en las sanciones de Estados Unidos a compañías de carga por violar las restricciones a los negocios con Venezuela, confirmó la compañía el viernes.



Adamant Maritime Ltd, propietario del petrolero Sea Hero fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense por transportar un cargamento venezolano en febrero.



En la actualidad, el buque va en camino hacia Asia, tras una parada reciente en Trinidad y Tobago, según datos de seguimiento de tráfico marítimo.



El tanquero está “realizando un viaje no relacionado con Venezuela”, dijo el portavoz de Chevron, Ray Fohr. “Estamos trabajando con las agencias gubernamentales apropiadas para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones estadounidenses”, indicó.



El Departamento del Tesoro sancionó a Adamant Maritime y a otras tres firmas de carga por transportar crudo venezolano, en la última escalada de los esfuerzos de Washington para alejar del poder al presidente Nicolás Maduro impidiendo las exportaciones petroleras del país miembro de la OPEP.



La gerencia del Sea Hero está listada como la compañía griega Thenamaris, según datos de cargamentos y del sitio web de la propia firma. La empresa con sede en Atenas no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.