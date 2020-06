(VIDEO) Enfrentamientos entre motorizados y PoliSucre por negativa en suministro de gasolina subsidiada

04-06-20.-Un grupo de motorizados se enfrentaron este jueves a funcionarios de PoliSucre quienes tomaron una actitud violenta luego de que una gasolinera no les permitiera suministrar gasolina subsidiada.El hecho ocurrió en la estación de servicio La Urbina, en donde las personas se alzaron en cólera tras no permitírseles llenar su tanque de gasolina a precio subsidiado, sino, a costo en dólares. Los motorizados lanzaron piedras y exigieron sus derechos.Los agentes de la Policía Municipal de Sucre intentaron calmar la situación pero los motorizados lanzaron las piedras, informó el periodista de sucesos Román Camacho a través de su cuenta en la red social Twitter.Las persistentes colas en las estaciones de gasolina se ha incrementado y está siendo uno de los reclamos que hacen parte de las distintas actividades de protesta que se han venido presentando en varios lugares del país. El Gobierno asegura que el servicio está normalizado en el país, pero los usuarios afirman lo contrario, pues no pueden abastecerse, o la gasolina se comercializa en dólares.