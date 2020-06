(VIDEO) Rafael Ramírez: “Somos enemigos y él (Maduro) me considera su enemigo personal"

04-06-20.-El exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, señaló durante una entrevista en el programa "Impacto Profundo" que “es enemigo” de Nicolás Maduro y aseveró que éste “ha destrozado y acabado con la obra del presidente Hugo Chávez“.



Asimismo, indicó que el Gobierno de Nicolá Maduro “es violento y para nada democrático. Somos enemigos y el me considera su enemigo personal. Él ha hecho contra mí una persecución que me tiene exiliado de mi país”.



Sostuvo que en los 7 años de gestión de Maduro, PDVSA “está parada, técnicamente está muy mal (…) Todas las refinerías están paradas. Maduro quería el control de PDVSA después de mi salida y comenzó una persecución en contra mía y a más de 100 gerentes”.



“Convirtió a PDVSA en parcelas de poder. Desde que entraron dos señores (a la vicepresidencia de Finanzas de la estaltal petrolera), Erick Malpica Flores y Simón Zerpa, Maduro se puso a desviar los recursos operacionales de la industria petrolera“, sumó.



Comentó que “Maduro ha convertido a PDVSA en su cajita y no tiene idea de la industria petrolera. No se debe privatizar PDVSA y no se debe entregar el petróleo“.



“A PDVSA con mi salida la convirtieron en una especie de parcelas de poder. Entraron los gerentes de Diosdado, los jefes recomendados por los hermanos Rodríguez. Por ejemplo, el jefe de El Aissami llevaba la cuenta en Twitter, otro era arquitecto”, dijo.



Pero la tajada gorda que es la Vicepresidencia de Finanzas de la estatal petrolera, Maduro no la soltó. Con las gestiones de “Erick Malpica Flores y Simón Zerpa, Nicolás inició el desvío de recursos, tal como lo denunció Eulogio del Pino (ministro de Petróleo en 2015) y el efecto ha sido el desastre económico que hoy ve el pueblo de Venezuela”.



Manifestó su voluntad de regresar a Venezuela y “recuperar a PDVSA”: “En 10% de operatividad están las refinerías. Ellos han querido crear las condiciones para vender las refinerías y privatizar el sector”, resaltó.



Asimismo, Ramírez criticó que vendan el combustible a 0.50 centavos de dólar, cuando el salario mínimo del venezolano es de USD 2.