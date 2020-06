(VIDEO) Vladimir Adrianza: "Venezuela sigue teniendo la gasolina más barata del mundo"

02.06.20 - El Internacionalista Vladimir Adrianza, manifestó que se ha dado un primer paso en el sentido correcto respecto al ajuste de la gasolina en Venezuela, no obstante afirmó que “El país sigue teniendo la más barata del mundo”.



“Venezuela no tiene por qué regalar gasolina, el presidente saco un nuevo esquema de precios en el momento correcto y es totalmente acertado, no es fácil recuerden el bloqueo y la pandemia de la Covid-19 por la que estamos atravesando”, acotó.



Insistió que es una política valiente que protege a la población. “El costo de cinco mil bolívares debe estar en la raya del costo de la producción, imagino que el Gobierno nacional, irá equiparando el precio hasta ajustarlo y obtener ganancias, es lo justo”.



Explicó que en cualquier país la gasolina tiene un costo por encima de la producción. “Estamos hablando que en Estados Unidos el costo del combustible es de 0,61 dólar por litro, la idea no es vender a perdida”, indicó.



Vladimir Adrianza, que también es analista e investigador en Geopolítica y Geoeconomía, advirtió que se debe dar un alto al contrabando de extracción hacia los Estados vecinos. “Sus administraciones le han hecho mucho daño a nuestro país, medidas como las que se han tomado están correctas”.



Propuso que la nación venezolana debe retomar los proyectos de gasificación del transporte público y extender una red de gas para todos los sectores, así como impulsar vías férreas en el país.



“Venezuela tiene como construir esa infraestructura, masificación del transporte público de carga y pasajeros”.