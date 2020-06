En el Zulia venden máximo 30 litros y todavía sin cobrar: así reabre la mayoría de las bombas subsidiadas

01-06-20.-Llegó el lunes 1 de junio y la vuelta de la venta de combustible, como lo había anunciado el Ejecutivo. En Maracaibo, desde temprana horas de la mañana, las colas se apoderaron de las estaciones de servicio subsidiadas y dolarizadas.



Desde las 6:00 de la mañana las bombas amanecieron con filas de autos, unas comenzaron a surtir, luego de media hora con rapidez. Otras comenzaron después de las 7:00 am y 8:00 am por presentar fallas con la sincronización del sistema o por la administración de carga del sistema eléctrico en el sector donde se encuentran ubicadas.



En la "Detroit", de la calle 78 Dr. Portillo, ya se iniciò el cobro en dólares.



En el caso de la mayoría de las estaciones con gasolina subsidiada todavía no se estaba cobrando el nuevo precio de Bs. 5 mil por litro y el máximo en despachar era 30 litros por vehículo, como pudo constatar este medio en un recorrido que hizo el equipo reporteril. La mayoría de los encargados de las bombas explicó que aguardan por el sistema biopago para cobrar.



El despacho del combustible se dio para los terminales de placa 1 y 2.



El despacho por bomba oscila entre 10 mil y 14 mil litros. En "La Florida", ubicada en el barrio San José, la cola fluía y "estaremos despachando hasta los 2:00 de la tarde", comentó el encargado de la gasolinera, mientras efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana organizaban a los usuarios.



En "La Florida" la cola fluía con normalidad.



En "Lagopista", ubicada en la circunvalación 1, la cola llegaba al sector Pitoquín, pese a que la estación es dolarizada. Un chofer que hacía la cola dijo: "La gente no sabe que aquí es con dólares".



En la estación Panamericano, al lado de traki La Limpia, la cola se extendiò varias cuadras.



En La Milagrosa, en Los Haticos, el despacho llegó esta mañana y luego de más de dos meses cerradas solo esperaban por los efectivos policiales para reabrir. Ahí también echaron 14 mil litros.



En la estación PDV Panamericano, en la avenida La Limpia, se encontraba sin iniciar por retrasos en la sincronización del sistema con el chip de los vehículos y la electricidad en el sector.



Más adelante en Los Aceitunos comenzaron a las 6:30 de la mañana con 60 vehículos en cola. A las 8:00 de la mañana se encontraba atendiendo un segundo lote con 170 vehículos.



En la estación Los Olivos fluía con cuatro surtidores.



Usuarios, como la comerciante Maritza Villalobos, manifestaron que observaban el proceso organizado. "Están organizados nos están pasando de 5 en 5 vehículos. Ojalá que siga así, ya nos dijeron que no vamos a cancelar", expresó la residente del sector Las Lomas.



