Irán continuará enviando combustible a Venezuela siempre que lo necesite

el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Abás Musavi.

Irán enviará más combustible a Venezuela si el Gobierno bolivariano así lo requiere, a pesar de las presiones de EE.UU., aseguró este lunes el Ministerio de Exteriores iraní.



“Si el Gobierno venezolano pide un nuevo cargamento, lo enviaremos a ese país”, subrayó el portavoz de Exteriores, Abás Musaví, al ser preguntado al respecto en rueda de prensa.



El titular aseveró que el comercio entre ambas naciones es “legítimo” ya que ambos países están “bajo sanciones unilaterales y crueles de EE.UU. que ningún país está obligado a cumplir”.



“Los estadounidenses no pueden tolerarlo (intercambio comercial Teherán-Caracas) porque están acostumbrados a acosar y a saltarse la ley. Si Venezuela hace una nueva petición de suministro de gasolina, enviaremos más”, ha puntualizado.



A pesar de las advertencias de EE.UU., hasta el momento han llegado sin incidentes cuatro navíos iraníes a puerto venezolano para depositar 245 millones de litros de gasolina. Washington amenazó a gobiernos, puertos, empresas transportistas y aseguradores que podrían enfrentar medidas si ayudaban a los petroleros.



Al respecto, el embajador de Venezuela en Irán, Carlos Antonio Alcalá Cordones, aseguró que la Irán ha demostrado su “poder geopolítico” y su “capacidad” para desafiar la hegemonía de EE.UU.



“La transferencia de combustible muestra no solo las relaciones comerciales entre dos países independientes, sino que también muestra que las sanciones unilaterales de la Casa Blanca no impedirán esta acción legal”, declaró el funcionario venezolano.



Qolamreza Ansari, vicecanciller iraní para Asuntos de Diplomacia Económica, hizo hincapié el domingo en que “Irán y Venezuela cooperan desde hace tiempo en el sector petrolero y, si están de acuerdo, la cooperación continuará”.



Con información de TeleSUR / Hispantv