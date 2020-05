Zulia: Fallas eléctricas y de internet paralizan a los marabinos

28-05-20.-Es un hecho. La onda tropical número 2 sigue su paso y afecta con lluvias y tormentas eléctricas el territorio venezolano. Otra gran verdad: la crisis eléctrica en Maracaibo y San Francisco se acentúa con las lluvias registradas desde la noche de este miércoles 27 de mayo.

"Se observa nubosidad convectiva y descargas eléctricas en áreas del Zulia, Andes, centro Occidente, Llanos Centrales, Centro Norte Costero, Oriente, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo", tuiteó a las 12:00 del mediodía de este jueves el Inameh.

Tras un racionamiento que comenzó una hora antes de que cayera el aguacero de este miércoles a vecinos de Haticos por Arriba los reconectaron a las 11:00 pm. El servicio no duró mucho. Dos horas después -- a la 1:00 am de este jueves 28-M-- otro corte les tocó la puerta. Las horas pasaron. Dos lluvias vieron durante la mañana y a las 12:00 del mediodía los volvieron a reconectar.

"Perdí la mañana, no pude lavar ni acompañar a mi niño con su tarea, pues el celular se me descargó temprano. Solo espero que hoy a las 8:00 pm no nos la quiten", dijo Cristina Sánchez, ama de casa de la parroquia Cristo de Aranza, de Maracaibo.

En twitter a las 12:00 del mediodía señalaban que las parroquias Bolívar y Chiquinquirá llevaban 12 horas sin servicio eléctrico.

José Inciarte, sin especificar zona, dijo en la misma red social: "Son ya 15 horas sin el servicio y apenas es la primera lluvia del año". Reclamaba acciones a las autoridades regionales para poner fin a la crisis eléctrica en el Zulia.

Desde La Pomona expresaron a las 2:30 pm de este 28-M: "¿Dios mío, alguien sabrá algo del servicio eléctrico? Llevamos casi 20 horas sin luz, ayer (miércoles) llegó y justo empezando a llover se fue, no ha venido más".

"A mí se me cae la cara de vergüenza con un proveedor. Quedamos en hacer ayer (miércoles) una conversación, vía skype, y no pude porque me quitaron la luz a las 12:00 del mediodía. La íbamos a hacer hoy (jueves) y no tengo electricidad por la lluvia", manifestó Luis Perdomo, en el centro de la capital zuliana.

"En Maracaibo en vez de tener un 'sistema eléctrico' pareciera que tuviéramos un sistema de iluminación a velas porque cae una lluvia, y se apaga toda la ciudad. Sopla un poco más fuerte, y se apaga toda la ciudad. Deja de llover y de soplar, y tambien se apaga toda la ciudad", criticó Gilberto Gudiño en un tuit.

Para cumplir con un trabajo a distancia, Rina Atencio debió pedir una cola que la sacara de su casa en el sector Panamericano y llevara a Delicias. De su vivienda salió porque a las 8:30 am quedó a oscuras. Pero como 'nube negra' el apagón la persiguió y en la zona de Delicias a la que llegó el corte se hizo efectivo 30 minutos después.

"Ya me comuniqué con los jefes en Caracas, no pude hacer nada en la mañana. Estamos cortadas... están buscando cómo encender la planta", dijo Atencio en referencia a la crisis eléctrica que desde marzo de 2019 azota al Zulia sin que la ciudadanía vea un ápice de luz.

Una explosión en un poste, en Veritas, sacó de la cama y de su casa a Adrián Mosquera. Nadie durmió bien, en la madrugada escuchamos el estallido y a las 7:00 am salí a casa de un hermano en Santa Lucía, comentó el hombre, angustiado por la escasez de gasolina. "No veo la hora de tener combustible para volver a taxiar", manifestó.

A la falla del servicio eléctrico se le suma la de internet. En San Francisco, varios sectores reportaron que la electricidad se fue entre 8:00 y 9:00 am, pero contaron con internet después de las 11:00 am.

Desde el sector 12 de Octubre, en Cañada Honda, parroquia Cacique Mara, Rixio Semprún agregó: "Tuve electricidad y cero internet hasta la 1:00 de la tarde. Había en otro circuito distinto al mío, cuando tengo luz allá lo quitan y viceversa.... de vez en cuando hay luz al mismo tiempo y en los dos circuitos", explicó.

"El internet me carga mal, va y viene, va y viene, y lo necesito en el negocio", manifestó, de su lado, José Márquez, encargado de una charcutería.