(AUDIO) Constituyente David Paravisini: "Es el mejor momento para ajustar precios de la gasolina"

28-05-20.-El constituyente y experto petrolero, David Paravisini, consideró durante una entrevista en Unión Radio oportuno realizar un ajuste en el precio de la gasolina, porque a su juicio, ya se produjo el impacto inflacionario que ocurre cuando se hace este tipo de aumento.

Afirmó que los precios de los alimentos y productos de primera necesidad no van a bajar por el nuevo costo de la gasolina. "No hay mejor momento que éste".

"La gente no va a decir que ya llegó la gasolina y entonces el precio de la cebolla va a bajar de 150 mil a 100 mil, eso no va a suceder, los comerciantes no hacen eso, y por eso yo creo que sería el momento justo, pero teniendo en cuenta toda esta complejidad para aplicar un ajuste", dijo.

Asimismo, estimó que para el mes de junio debería haber una producción "estable y permanente" de combustible en el país lo que "permitiría hacer políticas más seguras en materia de precios y regulación al acceso al combustible".

