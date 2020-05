Pentágono niega que tenga planes contra barcos tanqueros de Irán que están por llegar a Venezuela

22.05.20 - El Departamento de Defensa de Estados Unidos negó este jueves estar planeando una "operación" contra los cinco petroleros iraníes que, en estos momentos, navegan rumbo a Venezuela, tal y como ha denunciado Teherán.



"No soy consciente de ninguna operación en marcha", aseguró Rath Hoffman, portavoz de la cartera de Defensa, durante una rueda de prensa celebrada en el Pentágono. Información que indicó el portal Web de La Voz de Los Estados Unidos.



La negativa se produce después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohamad Javad Zarif, denunciara este pasado domingo, en una carta dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, "movimientos de EE.UU. para desplegar su Armada en el mar Caribe con el fin de intervenir y perturbar la transferencia de petróleo de Irán a Venezuela".



Además, según una información recientemente publicada por medios iraníes, cuatro buques del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, actualmente desplegados en aguas del Caribe con motivo de una operación contra el narcotráfico, habrían recibido instrucciones para buscar una "posible confrontación con petroleros iraníes".



En este sentido, Hoffman insistió en que no es "consciente" de ninguna maniobra que pudiera tener tal objetivo.



Para el portavoz Hoffman "Irán y Venezuela, son dos miembros ajenos al orden internacional" y según él están "claramente violando las sanciones internacionales que pesan sobre ambas naciones con esta transacción".



Hoffman aseguró, además, que la situación supone "una preocupación global", no solo de Washington.



Recientemente el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino anunció que la FANB escoltará en su zona marítima y aérea a los barcos iraníes que transportan combustible a Venezuela.



La declaración de Vladimir Padrino López tuvo lugar este miércoles durante la inauguración del Centro Textil del Ejército Bolivariano, en Fuerte Tiuna, mientras ratificaba que Venezuela e Irán son naciones aliadas en la paz y la diplomacia internacionales, totalmente soberanas e independientes.