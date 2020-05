Ramírez: "Maduro permite a la extrema derecha expresarse mientras los chavistas críticos no pueden decir nada"

21-05-20.-El exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, señaló a través de su Podcast que todas sus ideas y planteamientos están "sometidos a una férrea censura del Gobierno de Maduro"."Esto demuestra que a quien realmente le tiene miedo Maduro es a Chávez, y por eso creo que es esa represión tan fuerte contra los chavistas que expresamos nuestra opinión sobre una situación que es un desastre", expresó.Ramírez, aseguró que "es una orden que no hable y que no sea escuchado"."El Gobierno deja que la extrema derecha exprese sin problemas y los chavistas no podemos decir nada", apuntó. "Debe haber una opinión crítica, desde una perspectiva bolivariana", indicó.Por otro lado, Ramírez aseguró que si le dejan volver al país pone a funcionar al país y a la industria petrolera pero que Maduro no le interesa porque prefiere seguir enriquciendo a su grupo económico importando gasolina de Irán."PDVSA es una empresa muy fuerte y nosotros conocemos los ingenieros y la tecnología que se necesita para activar nuevamente la industria", aseveró."Hoy maduro es incapaz de garantizar el suministro de gasolina para la población venezolana, en medio de la cuarentena por el Covid19", afirmó el también expresidente de Pdvsa.