Prometen que servicio eléctrico en Mérida mejorará en las próximas horas

Ministro de Energía Eléctrica Freddy Brito.

15.05.20 - En las próximas horas los merideños y las merideñas comenzarán a observar una notable mejoría en el servicio eléctrico, en los métodos de aplicación de la administración de carga, de rotación de los circuitos.



El anuncio lo hizo plenamente convencido de que así será, el protector del estado Mérida Jehyson Guzmán, en su programa Patria que Lucha de este jueves, transmitido desde la sede de la Policía Municipal de Libertador. “Hay noticias buenas porque la planta termoeléctrica ‘Don Luis Zambrano’ ha tenido un proceso de recuperación bien importante y por eso me atrevo a decir en este momento que en las próximas horas tiene que comenzar a notarse considerablemente, la mejoría del servicio eléctrico en nuestro estado”.



Destacó la presencia permanente en la entidad, en las últimas semanas, del ministro de Energía Eléctrica Freddy Brito, quien ha estado pendiente de la situación de Mérida, de que se aceleren los trabajos en esta planta para que el pueblo merideño deje de padecer por los constantes racionamiento en este servicio tan importante, que se han comenzado a tomar correctivos.



“Yo invito al pueblo, durante las próximas horas y los próximos días, a observar la mejoría que habrá en el servicio, para tranquilidad de todas y todos, porque no es solamente la recuperación de la termoeléctrica “Don Luis Zambrano”, que esa es una muy buena noticia para nosotros, lo cual es muy positivo”.



Destacó que junto al ministro Brito han estado haciendo articulaciones permanentes para fortalecer el servicio, para recuperarlo. Recordó que vienen haciendo denuncias sobre las conexiones ilegales en algunas zonas, del saboteo, aunque haya algunos que se burlen de esto.



“Hemos estado haciendo evaluaciones en el Centro de Operaciones de Despacho (COD), de Corpoelec. Esta semana fue la más dura de todas las que hemos vivido con el racionamiento de la energía eléctrica y, tengo que decirlo, tuvimos que pedirle a los señores de Corpoelec que revisen su programación, esa forma de castigo tan duro contra nuestro pueblo con esos horarios de racionamiento; la principal exigencia de nuestras comunidades es que se cumpla”.



Cuerpos de seguridad vigilantes



El Protector añadió que en algunos lugares el servicio es permanente, mientras que en otros la administración de carga no se cumple. Informó que los cuerpos de seguridad seguirán haciendo supervisiones para evitar cualquier saboteo en las subestaciones, para protegerlas. “Hemos pasado horas y días difíciles, hemos vivido momentos muy duros con los racionamientos eléctricos, pero nosotros no nos rendimos. Así que, a todas y todos a cuidar el sistema eléctrico, a proteger las subestaciones, a ahorrar la electricidad, a valorar las horas de luz”.



