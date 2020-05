(VIDEO) Asamblea Nacional exige cese de sanciones y denuncia que robo de Citgo afecta producción de gasolina en el país

12.05.20 - Este martes, la representación parlamentaria del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional (AN) participó en la sesión de la Comisión Consultiva para evaluar temas de interés para el pueblo venezolano, en medio del combate a la pandemia de la Covid-19.En este sentido, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Luis Parra destacó cómo afectan las sanciones y el robo de activos de Venezuela en el exterior, como Citgo, a la producción de combustible ante la pandemia por la Covid-19.“Vimos al otro sector político (Juan Guaidó) y que se creen dueños del país, y que son los únicos que no les importa en este momento dar señales de entendimiento, porque pareciera que la política de la destrucción es la única política que los acompaña”, señaló.Parra reafirmó que no volverán a unirse a una “Unidad hipócrita” (diputados de la extrema derecha golpista), a una unidad que, entre una cúpula, piensan sentados en una oficina, no entienden que el país es mucho más grande que todos los sectores que están confrontados.Por su parte, el diputado del Bloque parlamentario de la patria, William Gil, informó que se tiene prevista la reactivación del acuerdo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), lo que sumaría más de 1.200 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional.De igual manera, pidió el cese de las sanciones contra la patria, las cuales hacen daño en lo que es el tema de la electricidad. “Estamos dispuestos a dialogar y a debatir sobre el tema de la CAF, pero un sector de la oposición reaccionaria no ha querido aprobar este proyecto, lo cual sumaría más de 1.200 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional”, aseveró.Con relación a la sesión de la Comisión Consultiva, el diputado a la Asamblea Nacional Luis Loaiza, anunció que se tocaron dos temas: La situación eléctrica en el Occidente del país y la necesidad de acceder al financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, para atender las inversiones que se requieren y así atender este tema parcialmente.Explicó que el segundo tema tuvo que ver con la escasez de gasolina, en el contexto de la pandemia de la Covid-19, y la necesidad de que el país retome el control sobre una empresa fundamental que tiene que ver con los venezolanos que es Citgo, empresa de la cual EE.UU. se apoderó ilegalmente.Recalcó que la Asamblea Nacional (AN) tiene que retomar todo el vigor, su fuerza institucional y jurídica, para eso el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se debe pronunciar sobre la situación del desacato.Señaló, que las medidas coercitivas y unilaterales están afectando al pueblo venezolano, las cuales no distinguen entre colores políticos.“Hoy tuvimos una sesión que busca, apunta y persigue a la unidad nacional para enfrentar la emergencia humanitaria en la situación de pandemia global que viven no solo los venezolanos, sino los pueblos del mundo. Esto requiere de todos los venezolanos, de todas las instituciones y de todas las fuerzas para sacar adelante una solución en bien de todos los venezolanos”, agregó.Finalmente, Freddy Paz, diputado a la Asamblea Nacional, destacó que tomando el control sanitario ante la Covid-19, el país tiene que ir normalizando sus actividades productivas y económicas, ya que la población venezolana necesita trabajar y que Venezuela siga su proceso de producción.Aseguró, que desde la AN apuestan a construir soluciones con todas las instituciones del Estado, pensando en el interés colectivo de la gente que demanda alzar la voz de los que tienen voz.Este miércoles 13 de mayo de 2020, se tiene previsto reactivar la Comisión de Contraloría para investigar los casos de corrupción. Asimismo, se realizará la primera reunión de la Comisión de Civilidad que investigará el caso de la incursión militar en el territorio venezolano, ambas investigaciones vinculan a Juan Guaidó.