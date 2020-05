Reportan cuatro trabajadores de Pdvsa heridos durante reparación en la refinería Cardón

07-05-20.-Cuatro trabajadores de Petróleos de Venezuela resultaron heridos la noche de este miércoles cuando intentaban reparar equipos en la refinería Cardón.

Según la agencia Reuters, los trabajadores sufrieron quemaduras por los hidrocarburos calientes vertidos mientras intentaban desmontar una válvula de un horno, aunque no se encuentran en estado crítico.

Los trabajadores fueron internados en una clínica en la Península de Paraguaná, donde se encuentra la refinería con capacidad para procesar 310.000 barriles por día (bpd).

Por su parte, Iván Freites, dirigente sindical de PDVSA, confirmó el incidente y dijo que lo ocurrido revela los riesgos de intentar reiniciar las refinerías tras años de poca inversión y falta de mantenimiento.

"Sí hubo el accidente, producto de una fuga. Las refinerías no están aptas para operar, las condiciones no están dadas y no hay el personal calificado", indicó.

Asimismo, señaló que en los últimos días PDVSA había logrado reiniciar una unidad de destilación en Cardón, que procesaba unos 50.000 bpd de crudo.

El pasado 10 de abril, Luis Daniel González, subgerente de la refinería El Palito anunció que trabajadores de la refinería El Palito, ubicada en Carabobo, habrían logrado poner en funcionamiento la planta de craqueo catalítico para iniciar la producción de gasolina y así paliar escasez de combustible en el país.

*Con información de Reuters