Rusia insta a no creer en los precios de petróleo negativos

27 de abril de 2020.- El ministro de Energía ruso, Alexander Novak, manifestó que la caída del petróleo por debajo de cero no debería ser tomado muy en serio.



Durante una entrevista en la cadena Telekanal Rossiya, televisión pública estatal en la Federación de Rusia, Novak aseveró: "Esto es, en primer lugar, el comercio de papel, esto no es el comercio de petróleo vivo, estos son los llamados futuros", enfatizando que "es una situación especial, no tiene nada que ver con el mercado real del petróleo".



A juicio del ministro de Energía ruso, la estabilidad en el mercado petrolero se recuperará pronto. En este sentido, expresó: "Bueno, vimos que, literalmente, la semana siguiente [el precio del petróleo] fue de 8 a 10 dólares por barril, y hoy es de unos 16-17 dólares por barril. Creo que a medida de que la situación se estabilice, los precios serán más estables y comprensibles".



El 20 de abril, el crudo WTI registró una caída histórica al alcanzar precios negativos por primera vez en la historia, llegando a comercializarse en la Bolsa de Nueva York a -40,32 dólares.



Esta situación tuvo repercusión en los futuros de junio, pero luego se experimentó una recuperación en los días posteriores, tras las informaciones publicadas en los medios, las cuales anunciaban la disposición de muchos países de comenzar ya el recorte petrolero, sin esperar el 1° de mayo, fecha en que entraba en vigencia el nuevo acuerdo suscrito por la Opep+.



