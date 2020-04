(VIDEO) Alcalde de Chacao advierte que no permitirá colas en la madrugada en estaciones de gasolina

18-04-20.-El acalde Gustavo Duque destacó informó a través de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter que no se permitirán las colas de madrugada para surtir gasolina en Chacao ."Vecinos, no se permitirán colas en la madrugada para surtir de gasolina en Chacao", dijo.Asimismo, recordó el decreto 4.160 de restricción de vehículos y peatones después de las 6:00 p.m hasta 6:00 a.m, por el Covid-19Anunció que si este sábado 18 de abril la estación de gasolina Blandin opera, la espera por el suministro de combustible será desde la entrada del municipio en la avenida Andrés Galarraga, cruzando a la derecha en el concesionario Honda y luego subiendo en la avenida Elice a partir de las 6:00 a.m.“Quiero recordarles que las estaciones de combustible no son competencia de la Alcaldía, son competencia nacional. Nosotros en Chacao coordinamos las labores para cuidar la seguridad y tranquilidad de nuestros vecinos”, añadió el alcalde.Cabe recordar que largas colas en las estaciones de servicio se observaron desde que se implementó la cuarentena en la ciudad de Caracas. Mchas bombas de gasolina cerraron, otras aún se mantienen abiertas, pero solo para funcionarios públicos o profesionales de la salud.