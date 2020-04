(VIDEO) "De la refinería El palito están saliendo todas las gandolas cargadas de gasolina"

15.04.20 - El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, dijo este miércoles en un video desde el llenadero de la refinería El Palito en Puerto Cabello, que “todas las operaciones se están dando con normalidad, con nuestros trabajadores y están saliendo todas las gandolas y cisternas”.Aclaró el mandatario regional que las gandolas y cisternas se encargarían de surtir todas las estaciones de servicio del estado Carabobo, “así como otros diez estados que también se surten de esta parte de Yagua como de aquí de El Palito”.La refinería El Palito, en Puerto Cabello, uno de los complejos para la refinación del petróleo de mayor envergadura en Venezuela, fue reactivada este lunes 13 de abril, luego de varios meses de paralización, lo que significa el inicio del proceso de normalización de la producción de gasolina en el país.“Estamos trabajando para impedir que quienes piden arrodillar al pueblo venezolano no lo puedan arrodillar. Es irresponsable pedir sanciones e invasiones, pedir que no haya combustible, pedir que no nos manden los aditivos porque al final eso termina perjudicando a toda la población”, dijo el gobernador Lacava.Video fuente: Circuito Radial Tiuna