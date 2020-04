En Cojedes los conductores y motorizados protestaron por falta de combustible

En Cojedes, conductores se quejan de la falta de gasolina, pero no para los "amigos" de quienes vigilan el racionamiento por la pandemia o para quienes ofrezcan ¡$$$!

Este miércoles 01 de abril, en medio de la cuarentena social, conductores y motorizados en Cojedes protestaron en la estación de servicio La Shell, en la vía que conduce a la comunidad de Los Colorados, en San Carlos, exigiendo combustible.

Manifestaron que llevan días en cola esperando poder surtir de combustible y hasta ahora no ha sido posible.

Alexis Rodríguez, motorizado, denunció que lleva cuatro días en colas para poder llenar el tanque de su moto y no lo ha logrado. Resaltó que no ha podido salir a trabajar por no tener gasolina.

Los conductores señalaron que no hay despacho de gasolina para los ciudadanos, pero los guardias nacionales, que tienen tomada la estación de servicio, le echan a sus amigos y conocidos. También afirmaron que hay funcionarios que venden la gasolina en dólares.

La gobernadora de Cojedes, Margaud Godoy, informó en un programa de radio en una emisora local que la gasolina está priorizada (por la pandemia) y que solo surtirán al sector salud, servicios públicos y alimentación.

También destacó que disponen de 47.000 litros para salud, 6.000 litros para los comerciantes y farmacias, 40.000 litros para servicios públicos y 100.000 mil litros para productores.