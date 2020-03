(VIDEO) "Salen a llorar por las redes sociales cuando la justicia les llega… ¡Y la justicia les va a llegar"

30.03.20 - El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, expresó este lunes que la justicia llegará a todas las personas que, durante esta delicada fase en la que el país y el mundo luchan contra el coronavirus Covid-19, se han dedicado a mantener «planes miserables de ataques golpistas» contra el país, en vez de sumarse a la lucha contra la pandemia. «¿Mantienen sus planes miserables de ataques golpistas? No se quejen después, porque salen a llorar por las redes sociales cuando la justicia les llega. ¡Y la justicia les va a llegar! ¡A todos! Sólo digo hoy que la justicia les va a llegar: ¡operación Tun Tun a todos los terroristas, violentos, conspiradores y complotados! ¡A todos!», dijo este lunes en la noche en declaraciones a los medios en el Palacio de Miraflores, tras reunirse con el embajador de Rusia, Mélik-Bagdasárov."¡Hasta a ti te va a llegar la justicia! Cuando te toquen, ¡no te pongas a llorar por las redes sociales!", dijo el Presidente Maduro sin mencionar el destinatario de su mensaje, en posible alusión al dirigente opositor y diputado Juan Guaidó.La semana pasada, el exmilitar venezolano Clíver Alcalá reconoció en Colombia haber organizado un plan para dar un golpe de Estado en Venezuela y asesinar a Nicolás Maduro y otras altas figuras del gobierno venezolano, que fue abortado cuando un arsenal de armas de guerra fue capturado por la policía colombiana. Alcalá declaró a medios que Juan Guaidó participó en los planes junto a asesores estadounidenses. Posteriormente, se entregó a las autoridades de Colombia y fue llevado en un avión de la DEA a Estados Unidos."¡Aquí no estamos con la cara brotada anunciando mentiras y estupideces!", dijo el Presidente Maduro en otra parte de sus declaraciones, en alusión al discurso que Guaidó emitió en redes sociales el pasado 29 de marzo, llamando a un supuesto «gobierno de emergencia» que solicite 1.200 millones de dólares a organismos internacionales. Añadió el Presidente Maduro: "¡Aquí estamos trabajando con la seriedad que amerita una pandemia y con el amor que amerita nuestro pueblo Venezuela!".Sobre las acusaciones hechas por el gobierno estadounidense contra el presidente Maduro y varios altos funcionarios venezolanos, que incluye el ofrecimiento de varios millones de dólares como «recompensa» por su captura, Maduro señaló: «Hay un rechazo hasta en los propios Estados Unidos, por la actitud extravagante de Donald Trump al ponerle precio a nuestras cabezas, como si estuviéramos en el lejano oeste del siglo XIX. Precio le pusieron a la cabeza de Pancho Villa. Morillo le puso precio a la cabeza Bolívar, también. Y nosotros somos revolucionarios honestos y auténticos, ¡y no nos intimida ninguna agresión del gobierno norteamericano!»Reiteró: "Si le tocan un pelo a uno de nosotros, el pueblo ya tiene los planes. La unión cívico-militar-policial ya tiene los planes y el pueblo le dio un nombre: ¡la furia bolivariana! Esa sería la respuesta nacional a internacional a cualquier reacción extravagante y brutal del Imperio norteamericano, y ellos lo saben".Pidió serenidad, confianza y trabajo por la Patria, en tres frentes priorizados: la salud, la producción económica y alimenticia, y la seguridad interna para garantizar la paz.Un millón de pruebas de despistajePor otro lado, el Presidente agradeció a China y Rusia por el material médico y la ayuda de expertos suministrada para la lucha contra el coronavirus, y señaló que ya se cuenta con un millón de pruebas rápidas para despistaje. «Con la llegada de todas las pruebas, esta semana vamos a incrementar a la N potencia los números de despistaje ampliado personalizado».Señaló que, si no se hubieran tomado las medidas de contención y cuarentena hace dos semanas, «la curva hoy estaría en más de 10 mil casos y 300 muertos». Señaló que se ha logrado un 90 por ciento de efectividad, pero que no hay que confiarse. «El virus está por allí, y estamos en una etapa peligrosa. Podría haber un rebrote producto de los contagios comunitarios. Esta semana y la otra van a ser las semanas para cortar las cadenas de contagio definitivamente», dijo."Normalización relativa y vigilada, con medidas especiales"Cuando se corten las cadenas de contagio de forma definitiva, es que "podremos proponernos, con seriedad científica, ir a una normalización de la vida del país; a una normalización relativa y vigilada, con medidas especiales", dijo el Presidente venezolano.Acotó que «la vida no será la misma cuando vayamos a la normalidad relativa y vigilada, hasta que aparezcan las vacunas y la cura a la enfermedad». La vacuna podría tardar hasta 18 meses en elaborarse, según la Organización Mundial de la Salud. "Pudiera ser antes. Uno que siempre es optimista, le pedimos a Dios que sea antes", dijo Maduro.El Presidente venezolano recordó el caso del taxista fallecido en Antímano el día domingo en la madrugada. Señaló que presentaba síntomas desde el 29 de febrero, pero que a pesar de eso continuó trabajando y no se vio en los centros de salud del Estado, ni llenó la encuesta en la página web del Sistema Patria.Sin embargo, agradeció el carácter disciplinario y de conciencia del pueblo venezolano que, desde hace tres semanas se mantiene en cuarentena en sus casas, no obstante, los exhortó a mantener esa disciplina para las próximas semanas. "Sigo llamando a la familia venezolana. Yo no quiero crear pánico. ¡Nervios de acero! ¡Calma y cordura! ¡Máxima serenidad y cuarentena radical al 100%! Atender todos los temas para mantener la cuarentena ejemplar, heroica y radical. Debemos sentirnos orgullosos por esta cuarentena social colectiva. Debemos mantenerla con mucha fortaleza", recalcó el mandatario venezolano.Agradeció labor de médicos, enfermeros y cuerpos de seguridad ante la pandemiaMaduro, destacó este lunes la labor de los trabajadores de la salud y de los cuerpos de seguridad del Estado ante la pandemia del coronavirus (Covid-19) en el país, que ya registra 135 casos positivos, tres fallecidos y 39 recuperados."Quiero ratificar nuestra admiración por todo el personal de virólogos, epidemiólogos, médicos, bioanalista, enfermeros de los hospitales del sistema público, del sistema privado. A todos ustedes nuestro aplauso, nuestra admiración, nuestro amor, que vivan los trabajadores de la salud de Venezuela (…) A todo el personal militar del país, a todo el personal policía, a todos, a defensa civil, a todo el personal de unidades populares, milicianos, a todos los jefes de calle, a todos los consejos comunales", agregó el Mandatario Nacional.Por otra parte, agradeció el apoyo brindado por Rusia, China y Cuba, para combatir de la mejor forma la pandemia, que ya registra más de 700.000 casos en todo el mundo.Diálogo con la Opep+ ayudará a estabilizar mercado financiero post-pandemiaEl presidente Maduro también indicó la necesidad de retomar los diálogos con la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus (Opep+), con el fin de estabilizar el mercado financiero y económico una vez el mundo se recupere de la pandemia de Covid-19.Esta propuesta se la presentó al embajador de la Federación de Rusia, Serguei Melik-Bagdadarov durante su entrega de cartas credenciales como diplomático de la nación europea en el país, para que se la presente al primer mandatario ruso, Vladimir Putin.Durante el encuentro «le plantee la necesidad de retomar los diálogos en el marco de la Opep+, para avanzar hacia nuevos objetivos para la recuperación del mercado petrolero y del precio del petróleo», indicó el mandatario venezolano."La recuperación económica y financiera post-pandemia va a depender del acuerdo Opep+ que le dará estabilidad al mercado, a los precios justos y permitirá la planificación de las bolsas, de la recuperación post pandemia. Una de las columnas de la recuperación financiera es la Opep+", expresó el jefe de Estado.En este sentido, recalcó que esta misma acción se ejecutó entre los años 2016 y 2020, cuando comenzaron a caer los precios del crudo, lo que generó una estabilidad en el mercado financiero. «Se demostró que la Opep+ fueron la base de la estabilidad del mercado y precios y de la estabilidad financiera en el mundo», aseveró el mandatario venezolano.En las últimas semanas, los mercados financieros se encuentran en caída, marcando sus peores desde 2008, en plena crisis financiera.Por su parte, los precios del crudo ubican su peor caída desde 2002. Este lunes, el petróleo WTI tocó fondo, al ubicarse por debajo de los 20 dólares el barril y retroceder 8,52%, de acuerdo con datos bursátiles. Los precios petroleros aceleraron su declive tras el anuncio hecho el 27 de marzo por el Ministerio de Energía de Arabia Saudí, de no mantener negociaciones con Rusia en torno a un posible aumento de participantes del pacto Opep+ ni sobre las medidas para equilibrar el mercado del petróleo.Cabe recordar que este martes vence la alianza suscrita por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y productores independientes en relación con el recorte de la producción, encaminado a estabilizar los precios del crudo.