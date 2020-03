Rusia rechaza recortes de producción propuestos por la OPEP y el precio del petroleo se derrumba

Credito: Web

06-03-20.-La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y su principal aliado ruso, quienes se reunieron este viernes, no lograron llegar a un acuerdo para recortar la producción y detener la caída de los precios del crudo afectados por la epidemia del nuevo coronavirus.



“A partir del 1 de abril, teniendo en cuenta la decisión tomada hoy, ningún país, ni de la OPEP, ni de la OPEP+, está obligado a reducir la producción”,

afirmó el ministro ruso de Energía, Alexandre Novak.



Los ministros de los 23 países productores, encabezados por Arabia Saudita y Rusia, abandonaron en orden disperso la sede de la OPEP, donde estaban reunidos desde el jueves tratando de lograr un acuerdo. Y contrario a lo habitual, no ofrecieron conferencia de prensa.



La OPEP hizo todo lo posible para convencer a su aliado ruso de bajar de forma más drástica la producción de petróleo, con la esperanza de parar la caída de los precios acentuada por la epidemia de Covid-19.



La Organización proponía a Rusia y a sus otros nueve socios un recorte colectivo adicional de 1,5 millones de barriles diarios para no dejar que la epidemia arruinara los dolorosos esfuerzos hechos desde 2017 para mantener los precios del crudo en un mercado donde hay un exceso de oferta.



Por otro lado, el bloqueo de las discusiones, analizado febrilmente por los mercados, hundía los precios del petróleo. A las 16H30 GMT, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo valía 45,42 dólares en Londres, un 9,10% menos que el jueves al cierre y llegó a valer 45,28 dólares, el más bajo precio desde junio de 2017.