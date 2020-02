EEUU vende petroleo sirio a otros países a través de Turquía, denuncia ministro de Siria

29.02.20 - El ministro de Comercio Interior de Siria, Atef Naddaf, acusó este sábado a EEUU de vender petróleo de campos sirios a otros países a través de Turquía.



«Nuestro enemigo, EEUU vende (petróleo) a Turquía y etc, y a través de Turquía más allá» a otros países, dijo Naddaf a la cadena rusa Rossiya 24.



El ministro denunció que Damasco está obligado a importar crudo, que solo se puede comprar por dólares.



Al mismo tiempo, recordó, los bancos sirios están bajo sanciones y cualquier transferencia de dinero a Siria desde el extranjero está prohibida.



El 19 de diciembre pasado, el presidente Donald Trump afirmó que, tras la derrota del Estado Islámico (Daesh, organización terrorista proscrita en Rusia y otros países), no hay razones para mantener a los militares estadounidenses en Siria.



Más tarde, la Casa Blanca anunció el repliegue de las fuerzas de EEUU de Siria, sin embargo, precisó que ello no significa el fin de la coalición antiterrorista global liderada por Washington.



Con respecto a un contingente militar que EEUU todavía mantiene en el noreste de Siria, el jefe del Pentágono, Mark Esper, dijo a finales de octubre pasado que su objetivo principal es evitar que el llamado Estado Islámico recupere el acceso al petróleo, una fuente importante de sus ingresos antes de 2017.

