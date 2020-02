Según Reuters: Agentes de inteligencia venezolana detienen a dos ejecutivos de Pdvsa

Los ejecutivos detenidos, Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos de operaciones de comercio y suministro, salieron esposados de la empresa.

29.02.20 - Agentes de inteligencia detuvieron, la tarde del viernes, a dos ejecutivos de la división de comercio y suministro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), dijeron tres fuentes de la compañía, una semana después que el presidente Nicolás Maduro nombrara una comisión para reestructurar la empresa estatal.



Bajo creciente presión debido a las sanciones de Estados Unidos contra Pdvsa y su principal socio comercial, Rosneft Trading, Maduro ordenó la semana pasada al vicepresidente de economía del país, Tareck El Aissami, sancionado y buscado por la justicia estadounidense, liderar un comité para reorganizar la empresa.



Maduro aseguró que no aceptaría más excusas de los trabajadores de Pdvsa, incluidas las relacionadas con sanciones, para justificar su desempeño y declaró una “emergencia energética” en el país.



En una de sus primeras decisiones, la comisión designó a un teniente coronel sin experiencia en la industria, Antonio Pérez Suárez, como vicepresidente de comercio y suministro de Pdvsa. Todavía no está claro si otros vicepresidentes a quienes se les solicitó poner sus cargos a la orden permanecen en sus puestos.



Los ejecutivos detenidos, Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos de operaciones de comercio y suministro, salieron esposados de la empresa. Torrealba también pertenece a la junta directiva de Nynas AB, una unidad de refinación de Pdvsa en Europa.



Pdvsa y el Ministerio de Petróleo no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. No quedó claro qué cuerpo de la policía de inteligencia actuó en las detenciones.



La acción policial ocurrió después que la comisión exigió la semana pasada al personal de la división de comercio y suministro cerrar libros de contabilidad. En una acción similar, el vicepresidente de Finanzas, Fernando de Quintal, fue llamado a declarar al departamento de asuntos internos de Pdvsa, según las fuentes.



Desde que Manuel Quevedo, un mayor general de la Guardia Nacional, tomó las riendas de Pdvsa en 2017, las detenciones e investigaciones contra empleados bajo acusaciones de corrupción o irregularidades administrativas se han vuelto habituales. Pero hasta la fecha, las autoridades no han mostrado evidencia firme de malas prácticas.



Los casos más emblemáticos ocurrieron a fines de 2017 cuando Nelson Martínez y Eulogio Del Pino, exministros de Petróleo y expresidentes de Pdvsa, fueron arrestados por cargos de corrupción. Martínez falleció mientras estaba bajo custodia del Estado en 2018. Del Pino y otros seis exdirectivos de la filial de Pdvsa en Estados Unidos, Citgo Petroleum, permanecen encarcelados.

