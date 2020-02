Refinerías indias planean cancelar las compras de petróleo venezolano en abril

La refinería Isla en Willemstad, en la isla de Curazao Credito: Archivo

28-02-20.- Las refinerías indias Reliance Industries y Nayara Energy planean cancelar las compras de petróleo venezolano en abril por temor a que las futuras sanciones de EE. UU. Puedan bloquear todas las vías para comerciar con la petrolera estatal PDVSA, dijeron tres fuentes con conocimiento del asunto.



Tal paso de Reliance, que opera el complejo de refinación más grande del mundo, y Nayara, que pertenece en parte al importante petrolero ruso Rosneft, restringiría severamente las compras de uno de los últimos grandes destinos de exportación de Venezuela. India representó aproximadamente un tercio de los envíos de petróleo de Venezuela en enero.



La medida se produce cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en Nueva Delhi esta semana sobre un aumento de las sanciones en un intento por derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuya reelección de 2018 fue considerada una farsa por la mayoría de los países occidentales.



El año pasado, Washington impuso duras sanciones a PDVSA que aisló a Venezuela de Estados Unidos, su principal cliente, y frenó severamente el comercio con otros compradores importantes de su petróleo, la principal exportación del país. La una vez fuerte industria petrolera de Venezuela se ha marchitado en medio de una crisis económica que duró años.



Después de varios meses con poca acción, la Casa Blanca agregó este mes Rosneft Trading SA, la unidad con sede en Ginebra Rosneft, a su lista de empresas sancionadas por acusaciones de que ocultó el país de origen de las cargas de petróleo cargadas en los puertos venezolanos y luego se revenden en Asia.



Estados Unidos fijó una fecha límite el 20 de mayo para que las compañías reduzcan las compras de Rosneft.



Reliance, un cliente de PDVSA desde hace mucho tiempo, hasta ahora no ha presentado solicitudes de carga de abril, dijo una de las fuentes.



Nayara Energy, parcialmente propiedad de Rosneft, planea dejar de procesar petróleo venezolano en sus refinerías después de recibir dos cargas que están programadas para cargar en marzo, dijeron dos de las fuentes.



No levantará envíos de crudo venezolano en abril "ya que RTSA (Rosneft Trading SA) estaba haciendo todo ese negocio y nadie más lo recogerá", dijo una de las fuentes, dados los tiempos de envío.



PDVSA y Reliance no respondieron a las solicitudes de comentarios. Nayara dijo que cumple con todas las sanciones estadounidenses relevantes y aplicables. "Reafirmamos nuestro compromiso con esta posición tras los recientes anuncios", dijo en un correo electrónico a Reuters. Rosneft no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



NUEVAS PREOCUPACIONES DE SANCIONES

La advertencia sobre los envíos se produce cuando Estados Unidos intensifica su acción de campaña de presión contra PDVSA.



Reliance, un conglomerado indio controlado por el multimillonario Mukesh Ambani, y Nayara tienen una importante exposición operativa y financiera en los Estados Unidos.



Las sanciones anteriores han llevado a las empresas, en particular a las instituciones financieras de EE. UU., A cumplir en exceso porque no están dispuestas a arriesgarse a aprobar operaciones vinculadas a PDVSA.



En la actualidad, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. Autoriza a un pequeño grupo de empresas petroleras, incluidas las principales Chevron de EE. UU., Eni de Italia y Repsol de España, a tomar crudo venezolano como pago de dividendos y préstamos vencidos.



Reliance está a punto de recibir cerca de 2,9 millones de barriles de crudo venezolano de Chevron y Eni, cargados en enero, según mostraron los datos de seguimiento de buques de Refinitiv Eikon y los documentos de PDVSA.



Pero el uso de intermediarios para obtener petróleo venezolano puede ser solo una solución a corto plazo a medida que Washington considera nuevas sanciones.



El enviado especial de Estados Unidos, Elliott Abrams, quien acusó a las empresas petroleras y navieras de transferir petróleo venezolano en el mar para disfrazar su verdadero país de origen, dijo a Reuters esta semana que a las empresas previamente autorizadas para mantener operaciones comerciales con PDVSA ya no se les podría permitir hacerlo.



Rosneft ha criticado duramente las sanciones de Estados Unidos, diciendo que el petróleo recibido no genera efectivo para PDVSA, el principal objetivo de las sanciones, sino que está pagando los préstamos. También ha acusado a la administración Trump de trato discriminatorio.



NO HAY OFERTAS DE ÚLTIMO MINUTO

El año pasado, Reliance y PDVSA acordaron un intercambio de crudo por combustible que enviaría 4 millones de barriles de crudo venezolano a Reliance mensualmente a cambio de cargas de diesel, según fuentes de PDVSA e India.



PDVSA en febrero asignó 3.9 millones de barriles de crudo a Reliance en tres cargas con destino al puerto de Sikka, y 3.8 millones de barriles a Nayara a través de Rosneft Trading. Se esperan volúmenes similares para marzo, según los programas de exportación de PDSVA, vistos por Reuters. Sin embargo, no se ordenó petróleo para abril, dijo una fuente.



Al mismo tiempo, sería difícil para los refinadores indios aumentar las compras antes de la fecha límite de liquidación, ya que las compras incrementales podrían verse como un nuevo contrato por parte de los Estados Unidos, que está prohibido bajo las sanciones, una de las fuentes de la industria dijo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 485 veces.

La fuente original de este documento es:

Reuters (https://www.reuters.com/article/us-oil-sanctions-venezuela-india-exclusi/exclusive-indian-refiners-plan-to-wind-down-venezuelan-oil-buys-in-april-sources-idUSKCN20M16H)