PDVSA cambia cargamentos de crudo a otra unidad de Rosneft y EEUU amenaza con tomar acciones

25-02-20.-La estatal petrolera PDVSA cambió varios cargamentos de crudo que había asignado a Rosneft Trading SA, sancionada por Estados Unidos la semana pasada, a otra unidad del gigante petrolero ruso, según documentos internos de la compañía, lo que llevó al enviado especial de Estados Unidos a advertir que más empresas podrían ser penalizadas.



Según documentos comerciales de PDVSA vistos por Reuters, cuatro embarques que planean transportar unos 6,7 millones de barriles de petróleo venezolano en febrero, habían sido asignados previamente a Rosneft Trading y su comprador previsto fue cambiado en días recientes a TNK Trading.



Dos de los cambios de carga ocurrieron en la primera semana de febrero. Los otros dos se produjeron después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra Rosneft Trading la semana pasada, según los datos.



Rosneft absorbió a TNK Trading International después de completar la compra de TNK BP en 2013. TNK Trading y Rosneft Trading comparten una dirección en Ginebra, según el registro de compañías en línea Moneyhouse.



PDVSA y Rosneft no respondieron a preguntas sobre los cambios. Reuters no pudo determinar si la medida se ejecutó en respuesta a las sanciones.



El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, dijo a Reuters el lunes que estaba informado sobre el cambio de los cargamentos.



“Sólo diría que si juegan juegos como ese con la OFAC, todo lo que sucederá es que compañías adicionales serán sancionadas”, dijo, refiriéndose a las empresas que intentan esquivar las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).



Washington impuso la semana pasada sanciones a Rosneft Trading, el principal socio comercial de PDVSA, y a su jefe, Didier Casimiro, como parte de una estrategia de “máxima presión” para propiciar la salida del presidente venezolano, Nicolás Maduro.



Funcionarios estadounidenses acusaron a Rosneft Trading de impulsar a PDVSA, que fue sancionada el año pasado, y de involucrarse en “trucos” para esconder el país de origen del petróleo venezolano que fluye a los mercados.



Rosneft ha respondido que considera estas sanciones ilegales ya que Washington no le ha presentado evidencias de malas prácticas, mientras otras empresas petroleras siguen autorizadas a comercializar crudo venezolano.



Fuentes en PDVSA y del sector naviero dijeron que el cambio de comprador por parte de la empresa estatal tiene como objetivo evitar problemas para transferir, mezclar o revender el petróleo venezolano.



Los cambios en el cronograma de carga significan que ocho de los 23 cargamentos de crudo planificados para ser exportados este mes desde el principal terminal petrolero de Venezuela, el puerto de Jose, hasta ahora han sido asignados a TNK Trading International SA.



Otros dos permanecían asignados a Rosneft Trading hasta el 21 de febrero, según datos internos de PDVSA vistos por Reuters. Los 13 restantes se asignaron a empresas de países diferentes a Rusia.



TNK Trading está tomando una parte cada vez mayor de las exportaciones asignadas a Rosneft desde finales de 2019. En enero recibió 7 de 10 cargamentos adjudicados a Rosneft, según mostraron los documentos de PDVSA.



El año pasado, Washington impuso las sanciones más duras hasta ahora a PDVSA, privándola de su principal mercado, Estados Unidos. La compañía perdió un tercio de las exportaciones petroleras el año pasado, y la producción disminuyó a su nivel más bajo en casi 75 años.

