EEUU baraja sancionar a Rosneft por su relación con Venezuela, pero teme un caos en el mercado

9 Feb. 2020 - A pesar de que EEUU impuso sanciones contra Venezuela, la industria petrolera del país sigue funcionando, en particular, gracias a la petrolera Rosneft. Es por eso que Washington baraja introducir restricciones también contra la empresa rusa, pero teme la reacción de los mercados mundiales, escribe la agencia Bloomberg.



Los funcionarios estadounidenses temen que esta medida pueda causar un caos en los mercados mundiales, señala el medio. Es que este tipo de medidas podría aumentar los precios del petróleo.



Al mismo tiempo, EEUU busca aumentar su presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro.



"La Administración Trump planea aumentar su presión sobre Maduro en los próximos 30 días", escribe Bloomberg con referencia a un alto funcionario de la Administración de EEUU. Estados Unidos estudiará "muy de cerca" las posibles acciones contra Rosneft y "probablemente tomará medidas en un futuro próximo al respecto", dijo el asesor de Seguridad Nacional Robert O'Brien el pasado 5 de febrero.



Esta noticia hizo bajar las acciones de Rosneft un 6,2%, la peor caída desde abril de 2018, cuando los mercados reaccionaron a la noticia sobre las medidas contra Oleg Deripaska, accionista de Rusal, el segundo productor de aluminio en el mundo.



Actualmente, Rusia se ha convertido en el segundo mayor proveedor de petróleo a Estados Unidos, observa la agencia. A su vez, el petróleo de Venezuela llega a Rosneft a cambio de un préstamo de 6.500 millones de dólares, así como a cambio de suministros de gasolina y diésel. Pero a finales de 2019, los envíos de petróleo venezolano a Rosneft se redujeron casi a la mitad, escribe Bloomberg.



Mientras tanto, las sanciones contra una de las principales empresas petroleras —Rosneft— pueden crear un grave problema al hacer disparar las cotizaciones del petróleo, algo "extremadamente desventajoso" para Donald Trump, opina Alexéi Belogóriev, subdirector general de energía del Instituto de Energía y Finanzas de Rusia.



Según el analista, lo que detiene a Washington de imponer sanciones contra Rosneft son los intereses de los automovilistas estadounidenses.



"Una de las principales promesas de Donald Trump, y de todos los candidatos presidenciales, son unos precios bajos de la gasolina. Para los políticos estadounidenses, es importante mantener siempre los precios del combustible, no solo en el año electoral. Es que EEUU es uno de los países más automovilizados del mundo, y un auto no es un lujo, sino algo necesario en casi cualquier familia", explica Belogóriev en comentarios al diario ruso Vzglyad.

