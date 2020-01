Maracaibo: Colas en bombas de gasolina se reducen al mínimo

Credito: Panorama

20 Enero 2020 - "¡Milagro!", ¡milagro!, exclamó el marabino William Arrieta en la estación de servicio Trébol, ubiocada en Amparo, donde esta mañana al llegar a tanquear apenas había un puñado de diez carros.



"Esto ya no se aguantaba hermano (...) llevamos meses padeciendo este via crucis y ver esto parece un milagro (...) Hasta los bachaqueros empezaron a pasar aceite porque tuvieron que bajar sus pimpinas". La realidad que describe Arrieta, desde su "corsita" se palpa en la mayoría de las estaciones de servicio de Maracaibo.



"Lo que pasa es sencillo, subió el despacho de combustible, ahora nos están llegando gandolas a diario con 24 mil y hasta 38 mil litros de combustible. Se acabaron las colas porque subió el suministro, pero nos han dicho que todavía no se va a desmontar el plan de pico y placa", explicó el encargado de una estación de servicio situada en la zona norte de la ciudad, estaciones que habitualmente están atestadas de bachaqueros.



En el centro de la ciudad, la estación de servicio de La Milagrosa no tenía cola, un hecho insólito. "Esto no lo veía yo desde hace rato, también influye que Maracaibo es más de placas impares que las pares, vamos a ver cómo sigue esto, ojalá la cosa se mantenga en el tiempo", exclamó desde su Dodge Dar Javier Morales.



Otro factor que está impactando es la Operación Catanare, un operativo que ha sacado de circulación a varios cientos de automóviles de los setenta y ochenta con irregularidades, los cuales habitualmente son utilizados por los bachaqueros para tanquear casi a diario.



El G/D Carlos Ríos Urbano, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral ( Zodi)-Zulia, explicó, a este medio, que desde la activación de la Operación Catanare, que consiste en sacar de las colas de las estaciones de servicio a los vehículos de vieja data que no tengan su documentación en regla, las colas "han bajado" considerablemente lo que ha permitido que el Plan Pico y Placa, que comenzó a aplicar el pasado 11 de diciembre, cumpla con las metas establecidas.



La reducción en las colas de las estaciones de servicio se ha venido dando desde la pasada semana, pero este lunes la caída es más notables, reportaron conductores a este medio.

