(VIDEO) Trump: "Dejé a nuestras tropas en Siria para controlar el petróleo, y tendríamos que haberlo hecho en Irak también"

15 Enero 2020 - El presidente de EE.UU., Donald Trump, durante un discurso de campaña en la ciudad de Milwaukee (Wisconsin) ha declarado este 14 de enero que las tropas estadounidenses siguen permaneciendo en Siria por el petróleo y que Washington debería haber hecho lo mismo en Irak."La gente me pregunta, ¿por qué permaneces en Siria? Porque estoy controlando el petróleo", ha reiterado el mandatario."Y, francamente, lo mismo deberíamos haber hecho en Irak", ha aseverado Trump.El presidente también ha indicado que al tener "el petróleo realmente asegurado" EE.UU. puede ayudar a sus "amigos kurdos, porque de ahí obtuvieron su riqueza".Cabe mencionar que la decisión de Trump de retirar la mayor parte de las fuerzas estadounidenses del noreste de Siria dejó a los kurdos en peligro, ante la operación militar transfronteriza turca lanzada contra ellos el pasado 9 de octubre. En comentarios posteriores, el presidente de EE.UU. indicó que su país no se había comprometido con proteger a los kurdos por "400 años" y que las tropas que se quedan en Siria se ubicarán en una parte diferente, cerca de la frontera con Jordania e Israel."Este petróleo pertenece a Siria y a su pueblo"En octubre pasado, desde el Ministerio de Defensa ruso denunciaron que la decisión de EE.UU. de que una parte de las tropas de EE.UU. siga desplegada en el este de Siria, cerca de los yacimientos de petróleo para supuestamente "denegar el acceso a esos campos petroleros al Estado Islámico", tiene el objetivo de mantener bajo su control la extracción ilícita del petróleo sirio y su contrabando para su propio beneficio."Teniendo en cuenta que un barril de petróleo sirio de contrabando cuesta 38 dólares, los ingresos mensuales de este 'negocio privado' de los servicios públicos de EE.UU. superan los 30 millones de dólares", aseveró el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov.El mayor general ha hecho hincapié en que "ni en el derecho internacional ni en la legislación de EE.UU., en ninguna parte existe y puede existir ni una sola tarea legítima para las tropas estadounidenses que justifique la protección y defensa los depósitos de hidrocarburos pertenecientes a Siria de la propia Siria y su pueblo".Por su parte, la asesora principal del presidente sirio Bashar al Assad, Bouthaina Shaaban, afirmó en diciembre que EE.UU. "no tiene absolutamente ningún derecho" sobre el petróleo de su país y subrayó que Damasco está listo para hacer frente a las tropas estadounidenses que custodian los campos petrolíferos de Siria."Es nuestro petróleo", dijo Shaaban a la cadena estadounidense NBC News. "[Trump] está hablando de robarlo", agregó.