EEUU estaría evaluando no renovar exención de sanciones a Chevron en Venezuela

08-01-20.-En un informe de la firma S&P Global Platts Analytics señaló que Estados Unidos estaría considerando no renovar la exención a las sanciones que tiene Chevron en Venezuela.



Paul Sheldon, asesor geopolítico jefe de la referida compañía, dijo que “las sanciones más duras de Estados Unidos son aún más realistas en un año electoral, pero otras medidas punitivas sobre Venezuela pueden no ser una prioridad en este momento, ya que muchos compradores reacios a las sanciones ya dejaron de realizar transacciones con Pdvsa”.



El documento cita lo dicho recientemente por Elliott Abrams, representante especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Venezuela, quien señaló a periodistas que la administración del presidente Donald Trump estaba buscando “nuevas medidas adicionales” para tomar.



“Estamos viendo cosas positivas y negativas que podemos hacer”, declaró Abrams durante una sesión informativa, alegando también que se estaban considerando sanciones económicas y sanciones a personas.



El funcionario apuntó que aproximadamente el 70% del comercio actual de petróleo venezolano es manejado actualmente por compañías rusas, incluida la comercialización, el financiamiento y la facilitación de las transferencias de petróleo de barco a barco para complicar la vigilancia.



Mientras que los analistas de ClearView Energy Partners consideran que “las acciones de Maduro del domingo 5 de enero de 2020 podrían obligar a la administración Trump a no renovar una exención que permite a Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International continuar ciertos trabajos con Pdvsa, fuera de las sanciones de Estados Unidos, que vencen el 22 de enero”.



Retrospectiva

En octubre, el Departamento del Tesoro de EEUU extendió esa exención, conocida como Licencia General 8D, por tres meses. Fue la segunda extensión de esa exención, emitida inicialmente en enero de 2019, cuando entró en vigencia la mayor parte de las sanciones de Estados Unidos a los flujos de petróleo venezolanos.



La exención se ha extendido sobre la base del argumento de que la presencia de empresas estadounidenses es necesaria para evitar el colapso completo del sector petrolero de Venezuela, dijeron.



Un alto funcionario de la administración Trump le dijo a Platts en agosto que Estados Unidos estaba preparado para sancionar a la compañía petrolera rusa Rosneft si continuaba comerciando petróleo crudo y combustible con Pdvsa, pero los analistas dijeron que esas sanciones aún no se han impuesto debido al impacto esperado que pueden tener en el mercado mundial del petróleo.



Los analistas de ClearView dijeron que, si bien es poco probable que Estados Unidos sancione a Rosneft, podría apuntar a entidades afiliadas o subsidiarias que operan en Venezuela.



Fernando Ferreira, analista senior de Rapidan Energy Group, dijo el lunes que “todas las sanciones permanecen sobre la mesa”.



“Si bien no está claro si Washington está dispuesto a expulsar a las últimas compañías petroleras estadounidenses que hacen negocios en Venezuela, en última instancia, esperamos que las sanciones estadounidenses más estrictas sigan reduciendo la producción”, dijo.



Según la última encuesta de la OPEP de Platts, Venezuela produjo 700.000 b/d de petróleo en noviembre, 50.000 más que en octubre, pero bajó 1,7 millones barriles por día desde octubre de 2015.



Ferreira dijo que espera que la producción petrolera venezolana se estabilice en aproximadamente 1 millón de b / d con sanciones de EEUU vigentes.



Platts Analytics pronostica que la producción de petróleo de Venezuela disminuirá a 600.000 b / d para fines de 2020, pero la introducción de sanciones secundarias, similares a las sanciones que Estados Unidos impuso a las exportaciones de petróleo iraní, podría hacer que la producción de petróleo venezolana caiga por debajo de 400,000 b / d.



Entretanto, los precios del petróleo abrieron a la baja en la jornada de este martes. El WTI bajó 68 centavos a $62,59 y el Brent, cedía 75 centavos a $68.