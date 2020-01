Cortar el grifo de petróleo: ¿tendrá Irak una respuesta a las amenazas de sanciones de EEUU?

7 enero 2020 - Las tropas estadounidenses permanecen en Irak y la Casa Blanca continúa desarrollando sanciones económicas contra este país. ¿Tendrá Irak preparada una respuesta a Estados Unidos?



El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con implementar sanciones contra Irak en caso de que prosiga con la exigencia de que las tropas estadounidenses abandonen el país. El Parlamento iraquí había aprobado la retirada de las tropas de EEUU después de que los estadounidenses llevaran a cabo una operación para eliminar al general iraní Qasem Soleimani en Irak.



La reportera del canal CNN Jomana Karadsheh observó que Irak es uno de los principales aliados de EEUU en la región, pero a pesar de ello, los funcionarios estadounidenses están trabajando en unas posibles sanciones contra el país. "La causa de este paso está en que el país soberano pueda exigir que las tropas estadounidenses abandonen su territorio", señaló.



Según Karadsheh, algunos legisladores iraquíes afirmaron que no aceptan este tipo de amenazas y tomarán medidas jurídicas contra EEUU.



Al mismo tiempo, la periodista se refirió a las declaraciones de algunos grupos chiitas paramilitares proiraníes: "Si EEUU toma cualquier paso que afecte la economía de Irak, no lo dejarán sin respuesta", dijo.



"En particular, amenazaron que junto con sus amigos tratarán de impedir los suministros de petróleo del golfo Pérsico", señaló.



Además, "los grupos proiraníes declararon: el Parlamento se pronunció y votó a favor de la retirada de las fuerzas estadounidenses, y si no se retiran ahora mismo, ese contingente se considerará como una fuerza de ocupación", dijo la reportera con referencia a "un alto dirigente de uno de los grupos más influyentes". Es decir, básicamente están diciendo que estas fuerzas se convertirán en su objetivo, agregó.



El pasado 5 de enero, el primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi, explicó a los miembros del Parlamento por qué deberían votar a favor de la retirada de las tropas y señaló que el país se está convirtiendo en un campo de batalla entre Irán y Estados Unidos.

