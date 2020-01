Rafael Ramírez: “Maduro acabó con PDVSA; está desmantelada y entregada a las transnacionales”

04-01-20.-Rafael Ramírez, exministro de Petróleo, aseguró durante una entrevista a la agencia Reuters que Petróleos de Venezuela (PDVSA) está “desmantelada y entregada a las transnacionales”.



“PDVSA no produce más (…) Anda firmando contratos para que otros produzcan en una privatización de facto”, indicó, al tiempo que nombró a Rosneft y CNPC entre las empresas extranjeras que están ayudando a la estatal a mantenerse a flote mediante la operación de campos conjuntos, la inyección de capital o la compra de mayores participaciones en algunas empresas mixtas.



De acuerdo a lo reseñado por la agencia, un ejecutivo de CNPC que recientemente visitó las instalaciones de la firma en Venezuela confirmó que existe la intención de ceder a los socios minoritarios la operación de algunos campos, pero lo calificó como una “propuesta fútil”.



En ese sentido, Ramírez sostuvo que las asociaciones y contratos que algunas petroleras han firmado con PDVSA sin autorización de la Asamblea Nacional podrían ser anulados por cualquier futuro gobierno: “Ellos pueden tomar ventaja de la debilidad del país. Pero llegará un gobierno que pondrá la cosa en su sitio”.



Asimismo, aseveró que la producción de petróleo sigue en “caída libre y no hay gas, ni gasolina, las refinerías no operan”, por lo que atribuye el colapso a la decisión de Maduro de colocar a militares al frente de PDVSA.



“Maduro acabó con PDVSA”, resaltó al tiempo que expresó que los principales procesos en la industria como recursos humanos, contratos, suministro, “están en manos de oficiales militares sin conocimiento del petróleo”.