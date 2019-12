Crisis: Colas por combustible no cesaron este 24 de diciembre en Maracaibo

Largas colas y conductores trasnochados, así amanecieron las estaciones de servicio este martes 24 de diciembre, día de Nochebuena, pues están repletas de vehículos en búsqueda de combustible.Para este martes, según lo establecido en el Plan Pico y Placa solo serán surtidos los terminales de placas impares, es decir, los números 1-3-5-7 y 9.“Estoy cansado, me encuentro en la cola desde las 2 de la madrugada y fui marcado con el número 183”, dijo José Tudare quién se encontraba en la bomba de Veritas.Muchos de los conductores manifestaron en redes sociales encontrarse en las estaciones de servicio desde el lunes en la noche para el martes con el fin de poder surtirse de gasolina y regresar a culminar los preparativos navideños.“No tengo gasolina, por lo que debí tomar mi carro a las 10 de la noche de ayer (lunes) y hacer la cola para regresar temprano y terminar mis cosas”, dijo Nathalia González con ojos cansados.Los más rezagados afirmaron que su llegada ronda las 4 y 6 de la madrugada de este martes y fueron marcados con números oscilantes entre el 203 y 400.A la tarea “titánica” se le suma otro factor en contra, y es que muchos usuarios manifestaron que algunas bombas del norte de Maracaibo están cerradas.Los vídeos y mensajes de molestia no han dejado de aparecer en redes sociales debido a la carencia y lentitud en el despacho a los vehículos.Sin embargo, los reportes no solo se limitan a la ciudad marabina, también usuarios de Valencia, Barquisimeto, Boconó, Maturín, Guanare, Carúpano, El Baul, San Félix y Puerto Ordaz y El Tigre y Anaco dicen no contar con muchas estaciones de servicios abiertas para surtirse.