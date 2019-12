De 80 mil fallas eléctricas en Venezuela más de la mitad se registraron en el Zulia

Credito: Archivo

17-12-19.-Según el informe presentado por la presidenta del Comité de Afectados por Apagones Aixa López, en el 2019 se contabilizaron 80.700 fallas eléctricas a escala nacional, lo que significa que se duplicaron las que ocurrieron el año anterior.



“El paciente no mejora” declaró en relación a las condiciones actuales del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).



“Es lamentable que a esta fecha tengamos que dar un balance tan oscuro del sistema eléctrico nacional. El estado que se ha visto más afectado es el Zulia con 40.877 fallas. A esta entidad le siguen Táchira, Mérida, Trujillo y Miranda”, puntualizó al ofrecer el balance del año.



López hizo un llamado al gobierno para sentarse a buscar soluciones al problema y dejar de señalar culpables. Indicó que existe un proyecto en conjunto con la Asamblea Nacional y la ONU para solicitar un crédito ante la CAF que ayude a la solución de la crisis eléctrica en el país.



“Hay un proyecto de 350 millones de dólares entre el grupo de Boston, la CAF y la ONU para ayudar el fortalecimiento del sistema eléctrico donde los estados que se van a ver privilegiados son el Zulia, Carabobo, Distrito Capital, Miranda, pero lamentablemente no ha habido acuerdo porque no hay contraloría social de cómo se van a distribuir estos recursos, quién va a hacer control y seguimiento, y que no se vuelvan a perder los reales como se vienen perdiendo todos los reales que han sido aprobados en créditos adicionales”, indicó la autoridad en materia de apagones.



¿Dónde se originan las fallas eléctricas?



López explicó cuáles son los puntos álgidos que generan las fallas eléctricas en numerosos estados del país, principalmente con la ineficiencia en la Central Hidroeléctrica El Guri y la nula producción de Plantacentro.



“Venimos de nueve apagones a escala nacional y ¿qué ha sido recurrente en estos nueve apagones? Que es en la Central Hidroeléctrica El Guri donde se presenta el problema… Plantacentro debe aportar al sistema 2.600 megavatios y desde el año 2018 hemos venido alertando que Plantacentro está aportando apenas 385 megavatios al sistema y este mes tiene cero”, detalló la experta.



Enfatizó en que si bien en Caracas hay mayor estabilidad eléctrica, el resto del país sufre los bajones y precisó que se originan entre tres y cuatro al día, situación que afecta los electrodomésticos.



“Aquí no hay sabotaje, señores, tenemos 10 años estudiando el sistema eléctrico nacional porque afecta nuestra calidad de vida; sin electricidad no hay progreso, no podemos trabajar, no funcionan los bancos, los puntos, los ascensores, un caos el transporte, entonces hay que enfocarse a ver qué está pasando y lamentablemente el gobierno nacional no ha tomado los correctivos necesarios para que el SEN pueda aportar esta energía que necesitamos todos”, argumentó López.

