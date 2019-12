Acreedores subastaron petróleo de Pdvsa en Curazao

Credito: Archivo

14-12-19.-Un tribunal de Curazao ordenó subastar 199.882 barriles de crudo de Santa Bárbara y 3.420 barriles de crudo Tia Juana Heavy que les fueron confiscados a Pdvsa por las deudas de la estatal con algunas compañías de fletes.



La subasta se llevó a cabo el 11 de diciembre en el bufete Ox and Wolf en Willemstad donde participaron cuatro compañías navieras de Curazao y tiempo después se sumaron unas griegas y británicas.



La venta inicialmente empezaría a las 11:00 am, pero se postergó hasta las 4:00 pm cuando otro acreedor intentó sin éxito intervenir con un reclamo por separado, reseñó S&P Global Platts.



El crudo se almacena actualmente en el terminal de Bullen Bay.



“Tras la venta, el comprador se enfrentará al riesgo de los gastos de almacenaje. El comprador debería consultar a la Refinería Isla de Curazao para determinar los costes de cargar el crudo”, señala parte del aviso oficial.



Se supo que un grupo de compañías de fletes embargaron el petróleo por cobro de las deudas de Pdvsa. Sus nombres aún no son de dominio público.



En pasado mes de abril hubo un primer intento de la venta pero no despertó interés, así lo informó un representante de la estatal venezolana a S&P Global Platts bajo anonimato.



“El crudo no pertenece a Pdvsa o RdK, refinería Korso. Ese crudo lo han confiscado empresas de flete”, dijo la fuente.