Zulia racionado por los cuatro costados. ¿Qué pasará cuando no haya gasolina el día que toca?

13-12-19.-El racionamiento de gasolina ha sido dividido en distintas formas desde la implementación del chip, pasando por los horarios de servicio de atención en bombas y ahora por terminal de placa

Una nueva modalidad de racionamiento adicional a la del agua y electricidad, se aplicará en el ya racionado estado Zulia y no es otra que la distribución de gasolina por terminal de placa.

La entidad cuna de la extracción de combustible más allá de las fronteras y tierra de la reventa ilegal del mismo, las colas en las estaciones de servicio -que se extienden desde años atrás- no han sido suficientes y justamente cuando se estimaba que el principal propulsor de las mismas era el racionamiento eléctrico, ahora se suma esta modalidad que va de la siguiente forma:

Lunes, miércoles y sábados las placas terminadas en 0-2-4-6-8 mientras que los días martes, jueves y sábado las placas terminadas en 1-3-5-7-9 con la excepción del día domingo en el cual podrán aplicar todos del 0 al 9. La medida no aplica para el transporte público el cual tendrá su pase cualquier día y según la estación asignada para atender a los transportistas.

Racionamiento dentro del racionamiento

Los zulianos se preguntan qué pasará los días en los que las estaciones de servicio extiendan su cadena con el letrero "se acabó la gasolina" entre ellos está José Bohórquez, quien realiza largos trayectos a diario para trasladarse a su trabajo en La Villa del Rosario, la medida le preocupa, pues lo 30 litros distribuidos hasta ahora, aunado a esta medida, le serán insuficientes para poder cumplir con su trabajo.

"Sí, es más control, pero es otro racionamiento dentro del mismo racionamiento de la gasolina, esto nada más se ve aquí. De por sí uno madruga para poder echar temprano y no encontrar tanta cola, pero muchas veces me ha pasado que se acaba y me toca quedarme a dormir en la cola o regresarme a la casa sin nada", dice Bohórquez.

"No te extrañéis que alquilen las placas"

Ante el nuevo racionamiento de gasolina por terminal de placa, la imaginación colectiva ya tiene rienda suelta y por ello ya estiman las posibles próximas acciones que se pudieran presentar para ir un paso más allá de esta nueva restricción.

"No te extrañéis que alquilen las placas, de eso y más podéis esperar que haga la gente para poder echar gasolina, porque ya se sabe cómo es todo en Maracaibo", dijo Rubén Segovia.

¿Los pimpineros también van a racionar?

Unos aseguran que para evitar las colas deciden comprarles a los revendedores una pimpina de 5 litros a las gasolineras ambulantes en plenas avenidas, por lo que esperan que tanto el costo como esa actividad se intensifique más en los siguientes días.

"Lo que van es a hacer fiesta, van a subirle el precio que se paga en dólares, y son muy capaces de venderla más cara a lo que te vean la placa, aquí puede pasar cualquier cosa, porque la gente que sabe busca los cobres", dijo Luis Velásquez.

Resultados y respuestas

La medida ya ha sido aplicada en el estado Bolívar, específicamente en la ciudad de Puerto Ordaz con mayor incidencia -debido al gran tráfico de usuarios- y a su vez en el Táchira.

De acuerdo a la experiencia de tachirenses y guayaneses en los momentos en los que la reserva de gasolina llega a su fin en los días de aplicación, les son entregados unos números identificativos a los conductores rezagados con el fin de poder surtir el tanque al día siguiente, pese a no corresponderles, de acuerdo a la medida.

Indicaron que un solo día pueden juntarse tres colas: la de rezagados, la del día correspondiente y la que ya emerge para el día siguiente. Aunque la medida es aplaudida por unos y criticada por otros, ésta entrará en vigencia a partir del próximo 16 de diciembre.