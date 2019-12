La ONU y la CAF esperan visto bueno de la AN para crédito por crisis eléctrica

5 Dic. 2019 - El banco de desarrollo de América Latina, CAF, y una oficina de Naciones Unidas evalúan brindar apoyo financiero al Gobierno del presidente Nicolás Maduro para paliar la crisis eléctrica del país, bajo un mecanismo humanitario que necesita el aval del Parlamento opositor, dijeron las dos agencias a Reuters.



En medio de las tensiones políticas, un grupo de diputados de grandes partidos políticos que se oponen a Maduro redactó un proyecto de ley que busca autorizar el préstamo de 350 millones de dólares de la CAF y dirigirá el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud. El texto llegó al Congreso con el apoyo público de al menos media docena de legisladores.



Pero la discusión se demora por falta de consenso entre las fracciones de la oposición que hacen mayoría en la Asamblea Nacional, ya que un grupo considera que se trata de una vía solapada para financiar al gobierno, que afronta dificultades económicas por las sanciones de Estados Unidos, sin siquiera conocer las condiciones financieras del préstamo.



El crédito también llevaría al Parlamento a reconocer al Gobierno de Maduro, pese a que en enero fue declarado usurpador cuando el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamó mandatario interino.



Los 350 millones de dólares serían los primeros recursos que un ente multilateral como la CAF aprobaría para obras públicas venezolanas tras las medidas del gobierno de Donald Trump, que intentan presionar por la salida de Maduro del poder. El préstamo no viola las sanciones de Washington porque se entrega por razones humanitarias, indicaron fuentes que conocen el caso.



“Es una solución innovadora (...) en un contexto humanitario”, dijo un funcionario de Naciones Unidas en respuesta a un correo electrónico con preguntas de Reuters, quien apuntó que se trabajará con la autoridades del sector eléctrico, pero las compras las hará el PNUD.



CAF confirmó vía correo electrónico que el préstamo se destinará al Gobierno de Maduro. El ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no respondió a las solicitudes sobre este caso, al igual que la cartera de Finanzas y Corpoelec.



Venezuela enfrenta una crisis eléctrica desde hace una década, por falta de mantenimiento y desinversión, que este año causó varios apagones nacionales y en zonas del país, como el petrolero estado Zulia, se registran largos y frecuentes cortes de electricidad.



El borrador de la propuesta de ley visto por Reuters contempla el control y supervisión del Pnud del préstamo, sin precisar quien pagará el financiamiento de la CAF, ni tampoco el ente que ejecutará las reparaciones.



El texto solo indica que la administración pública, que maneja Maduro, “prestará su colaboración y asistencia a las actividades del mecanismo” y que los desembolsos se incluirán en los próximos presupuestos y en “operaciones de crédito público”, que en el país suelen ser aprobadas por el Ejecutivo Nacional.



“Más de doce horas sufre la gente sin servicio eléctrico”, dijo el diputado opositor Elías Matta, al apoyar en un video en redes sociales la idea del financiamiento de la CAF para atender lo que califica de “emergencia”. El legislador no respondió a Reuters las dudas sobre el soporte legal del préstamo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 181 veces.