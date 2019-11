ConocoPhillips pelea en corte de EEUU recibir filial de PDVSA como compensación

26 Nov. 2019 - La petrolera estadounidense ConocoPhillips envió una moción a un tribunal de Delaware, Washington, en la que pide le entreguen activos de Citgo Petroleum, como forma de pago por la deuda que adquirió Venezuela tras la expropiación de dos de sus proyectos de producción petrolera.



En los documentos a los que tuvo acceso Sputnik, la empresa petrolera con sede en Texas expone en 12 páginas por qué a su juicio la acción contra la filial de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) debe proceder.



La compañía arguye que, en el último año, PDVSA realizó algunos pagos del monto fijado por la Cámara de Comercio Internacional en 2.000 millones de dólares.



Sin embargo, señala que el monto establecido no le fue cancelado en su totalidad, por lo que se considera con derecho a hacer cumplir la adjudicación porque "ha transcurrido un tiempo razonable desde la entrada del fallo", e indica que la filial participa en actividades comerciales en Estados Unidos y posee propiedades en Delaware.



Desde 2017, la filial de PDVSA en Estados Unidos está incluida en la lista de activos venezolanos que entran en las sanciones y cualquier transferencia de su propiedad está actualmente restringida.



Hace una semana, el Departamento del Tesoro anunció que las propiedades venezolanas en ese país no podrían ser confiscadas a través de gravámenes, sentencias o laudos arbitrales.



En octubre de 2018, la compañía estadounidense informó a Sputnik que PDVSA había pagado parte de la deuda con dinero y materias primas equivalentes a 350 millones de dólares y un año después sostiene que solo abonó 404 millones de dólares más, y le señala de incumplir los plazos establecidos.



Tras la expropiación de sus proyectos, la petrolera estadounidense exigió 30.000 millones de dólares en compensación a PDVSA por su participación en los mejoradores de crudo pesado Hamaca y Petrozuata y un proyecto costero llamado Corocoro.



Luego de 10 años de litigio, un tribunal de la Cámara de Comercio Internacional resolvió en abril de 2018 que la compañía venezolana solo debía pagar 2.000 millones de dólares, lo que representa menos del 10 por ciento de lo que exigía la empresa petrolera estadounidense.



En agosto de 2018, ambas compañías firmaron un acuerdo en el que PDVSA aceptó pagar 500 millones de dólares en un periodo de 90 días y el resto de manera trimestral en cuatro años y medio.



Hasta el momento la compañía Petróleos de Venezuela no emitió información al respecto y tampoco contestó los mensajes enviados por esta agencia.

